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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: टाइगर के शावक से मजाक पड़ा भारी, युवक पर नन्हें दरिंदे ने यूं किया हमला- वीडियो वायरल

Video: टाइगर के शावक से मजाक पड़ा भारी, युवक पर नन्हें दरिंदे ने यूं किया हमला- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पालतूखाने के एक पिंजरे में पहुंच जाता है जहां शौकिया लोगों ने अपने टाइगर के बच्चे को रखा होता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Jul 2026 01:23 PM (IST)
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आपने अक्सर टाइगर या शेर के बच्चों का क्यूट अंदाज देखा होगा. आदमखोर कहलाने वाले ये जानवर अपने बचपन में इतने क्यूट होते हैं कि किसी का भी दिल इन पर आ जाए. लेकिन कई बार इनके क्यूट अंदाज से मोहित होकर कई लोग इनके पास जाने की गलती कर बैठते हैं और फिर वो होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता. सोशल मीडिया पर हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स टाइगर के शावक के पास जाकर उसे दुलारने लगता है, लेकिन बड़ी बिल्लियां तो फिर बड़ी बिल्लियां ही होती है. आगे जो होता है वो वायरल हो जाता है.

टाइगर के शावक को दुलारने लगा शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पालतूखाने के एक पिंजरे में पहुंच जाता है जहां शौकिया लोगों ने अपने टाइगर के बच्चे को रखा होता है. इस बच्चे की क्यूटनेस से शख्स इतना व्याकुल होता है कि उससे रहा नहीं जाता है और वो इसे किसी छोटी बिल्ली की तरह प्यार करने लग जाता और उसकी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है. लेकिन टाइगर को दुलार कहां पसंद आता है, वो तो आक्रामक जानवर है और उसकी फितरत में ही हमला करना है, बस फिर क्या था आगे जो होता है वो किसी से देखा ही नहीं जाता.

फिर अचानक टाइगर ने कर दिया शख्स पर हमला

जैसे ही शख्स टाइगर के शावक पर हाथ फैरता है, टाइगर का शावक तुरंत हरकत में आता है और उस शख्स के हाथ पर जोरदार अटैक कर उसे काटने की कोशिश करता है और घुर्राने लगता है. शख्स भी टाइगर के हमले से घबरा जाता है और जाने अनजाने में उसे जोरदार चांटा मार देता है जिसके बाद टाइगर का बच्चा वहां से भाग जाता है. ये मजेदार भी है और खौफनाक भी. बहरहाल ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, वो टाइगर है बिल्ली नहीं

वीडियो को Azhar’s Wild Empire नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये बंदा अब किसी टाइगर के बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा. एक और यूजर ने लिखा...कितना क्यूट है, चांटा खाने के बाद भी चुपचाप चला गया. एक और यूजर ने लिखा...Once a tiger, Always a tiger.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 01:23 PM (IST)
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