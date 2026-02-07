"बेखौफ बदमाश लाचार बेटियां" दिन दहाड़े कोचिंग जा रही छात्रा पर झपटा दरिंदा, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की सामान्य तरीके से गली से गुजर रही होती है. बताया जा रहा है कि वह कोचिंग के लिए निकली थी. तभी सामने से स्कूटी पर सवार एक युवक आता है.
सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए. कुछ सेकंड की यह फुटेज न सिर्फ डर पैदा करती है बल्कि शहरों में बढ़ते अपराध और महिलाओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर देती है. वीडियो में जो कुछ दिखाई देता है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं बल्कि हकीकत का वो डरावना चेहरा है जिसे देखकर हर मां बाप सिहर उठेंगे. एक सुनसान गली, सुबह या दिन का वक्त, कोचिंग जा रही एक लड़की और अचानक सामने से आया एक लुटेरा. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोग इसे देखकर गुस्से और डर दोनों का इजहार कर रहे हैं.
राह चलती लड़की पर टूट पड़ा दरिंदा
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की सामान्य तरीके से गली से गुजर रही होती है. बताया जा रहा है कि वह कोचिंग के लिए निकली थी. तभी सामने से स्कूटी पर सवार एक युवक आता है. पहले तो वह गाड़ी धीमी करता है और फिर अचानक स्कूटी रोककर लड़की पर टूट पड़ता है. लड़की को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और लुटेरा सीधे उसके हाथ में पकड़े मोबाइल फोन को छीनने की कोशिश करने लगता है. अचानक हुए इस हमले से लड़की घबरा जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है.
View this post on Instagram
बचने के लिए लड़की ने लगाई चीखें
वीडियो में दोनों के बीच खींचातानी साफ नजर आती है. लड़की पूरी ताकत से खुद को बचाने और मोबाइल बचाने की कोशिश करती है. वह मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन गली सुनसान होने की वजह से कोई भी तुरंत मदद के लिए नहीं पहुंचता. लुटेरा पूरी बेरहमी से झपट्टा मारता है और इसी दौरान लड़की का संतुलन बिगड़ जाता है. अगले ही पल वह सड़क पर गिर जाती है. गिरते वक्त उसका फोन हाथ से छूट जाता है और यही मौका लुटेरा तलाश रहा था.
और मोबाइल ले भागा बदमाश
जैसे ही लड़की जमीन पर गिरती है, लुटेरा बिना एक पल गंवाए मोबाइल उठाता है और तेजी से स्कूटी लेकर वहां से फरार हो जाता है. लड़की जमीन पर बैठी हुई घबराई हालत में नजर आती है. वीडियो में उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि वह किस कदर डरी हुई है. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में होता है लेकिन इसका असर दिल दहला देने वाला है.
यह भी पढ़ें: शख्स ने रेलवे ट्रैक के बीच से बचाई गायों की जान, यहां देखे वायरल वीडियो
यूजर्स का खौल उठा खून
इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि आखिर शहरों में महिलाएं कब सुरक्षित होंगी. कई लोगों ने पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े किए हैं तो कई ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. कुछ यूजर्स ने लिखा है कि अगर गली में सीसीटीवी नहीं होता तो शायद यह मामला सामने ही नहीं आता. वहीं कई लोग इसे देखकर अपनी बेटियों और बहनों को लेकर और ज्यादा चिंतित हो गए हैं. वीडियो को i_love_ahmedabad2026 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
यह भी पढ़ें: एयरपोर्ट चेक इन के बाद कहां जाता है आपका लगेज? कैमरे ने खोला सामान के सफर का चौंकाने वाला राज
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL