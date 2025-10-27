Video: बाइक पर स्टंट, सीट और टायर के बीच फंसी लड़की, लोग बोले- चोट उसे लगी, दर्द हमें हुआ

Bike Road Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक स्टंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइकर स्टंट करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अपनी बाइक के अगले पहिए को हवा में उठाने की कोशिश करता है. शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्टंट बुरी तरह गलत हो जाता है.

संतुलन खोने से सीट और टायर के बीच फंसी लड़की

जैसे ही बाइक का अगला हिस्सा ऊपर उठा, पीछे बैठी लड़की अचानक अपना संतुलन खो बैठी. बाइक की रफ्तार भी काफी तेज थी और इसी बीच लड़की सीट से उछलकर बाइक की सीट और पीछे के टायर के बीच फंस गई. यह नजारा देखकर आस-पास से गुजर रहे लोगों के होश उड़ गए. कई वाहन चालक भी अचानक रुक गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बड़ा हादसा न हो जाए.

Just missed the last bit of satisfaction!! pic.twitter.com/Gsbvy7fIVI — Anaya. (@AnayaSpirit) October 26, 2025

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की दर्द और डर के मारे जोर-जोर से चिल्लाने लगती है. बाइकर को जब उसकी चीखें सुनाई देती हैं, तब वह घबरा जाता है और तुरंत बाइक रोक देता है. हालांकि तब तक लड़की को काफी चोट लग चुकी होती है.

वीडियो देखकर यूजर्स ने जताई नाराजगी

इस घटना की सबसे बड़ी गलती यह थी कि युवक ने यह खतरनाक स्टंट एक व्यस्त सड़क पर किया, जहां से लगातार कारें और अन्य वाहन गुजर रहे थे. हाईवे जैसी जगह पर स्टंट करना न केवल खुद के लिए, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक होता है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो सड़कों को सर्कस बना देते हैं. वहीं एक अन्य ने कहा, लाइक और फॉलोअर्स के चक्कर में लोग अपनी जान से खेल रहे हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो किस राज्य या शहर का है.