रोडरेज में दुम दबाकर भागे गुंडे! अकेला समझ पहले घेरा फिर अंकल ने निकाल ली AK-47- वीडियो वायरल

हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरोडरेज में दुम दबाकर भागे गुंडे! अकेला समझ पहले घेरा फिर अंकल ने निकाल ली AK-47- वीडियो वायरल

अंकल का रौद्र रूप देखकर उनके होश उड़ जाते हैं. अंकल ने कार का दरवाजा खोलते ही जो किया, वो देखकर गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक गई. वीडियो देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 18 Oct 2025 06:24 PM (IST)
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई कह रहा है  “कर्म का फल तुरंत मिल गया.” इस वायरल क्लिप में कुछ गुंडे सड़क पर चलती एक कार को रुकवाकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं. उन्हें लगता है कि कार में बैठे अंकल अकेले हैं और आसानी से उन्हें डराया या पीटा जा सकता है. लेकिन जैसे ही वो कार के करीब पहुंचते हैं, अंकल का रौद्र रूप देखकर उनके होश उड़ जाते हैं. अंकल ने कार का दरवाजा खोलते ही जो किया, वो देखकर गुंडों के पैरों तले जमीन खिसक गई. वीडियो देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

एके-47 देखकर भागे गुंडे

दरअसल, वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि कुछ युवक एक कार का पीछा करते हुए सड़क के बीच में खड़े हो जाते हैं. उनमें से एक युवक हाथ हिलाकर कार को रुकवाता है. जैसे ही कार रुकती है, दो गुंडे उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं, मानो कुछ बड़ा करने वाले हों. लेकिन कार के दरवाजे से जैसे ही अंदर बैठे अंकल बाहर आते हैं, उनके हाथ में AK-47 देखकर पूरे माहौल का रंग बदल जाता है. जो गुंडे कुछ सेकंड पहले शेर बनकर दहाड़ रहे थे, वही अब डर के मारे उल्टी दिशा में भागने लगते हैं.

एक दम बदल गया वक्त और माहौल

अंकल ने बिना एक शब्द बोले बस राइफल को संभालते हुए सड़क पर खड़े गुंडों की ओर देखा, और बस इतना ही काफी था. उनमें से एक तो इतना डर गया कि भागते हुए फिसल पड़ा. सड़क जो जंग का मैदान बनने वाली थी उस पर अब हंसी के फव्वारे छूट चुके थे और डरपोक चूहे की तरह गुंडे इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यूजर्स ने ले लिए गुंडों के मजे

वीडियो को @GunloverClub1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई एके 47 को देखकर अच्छे अच्छों की घिग्घी बंध जाती है. एक और यूजर ने लिखा...क्या गुंडा बनेगा रे तू. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अंकल रॉक, गुंडे शॉक.

Published at : 18 Oct 2025 06:24 PM (IST)
