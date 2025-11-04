हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: सुरक्षा ताक पर! बस चलाते-चलाते लंच करता नज़र आया ड्राइवर, राजस्थान का वीडियो वायरल

Video: सुरक्षा ताक पर! बस चलाते-चलाते लंच करता नज़र आया ड्राइवर, राजस्थान का वीडियो वायरल

Rajasthan Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जोधपुर से गुडामालानी रूट पर चलने वाली बस के ड्राइवर ने खाना खाते हुए बस चलाई, ये कदम यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 09:26 AM (IST)
Rajasthan Bus Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बस ड्राइवर की लापरवाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बस ड्राइवर खाना खाते हुए बस चला रहा है और बस में काफी यात्री मौजूद भी है. इस तरह की हरकत न सिर्फ खुद के लिए जानलेवा हो सकती है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है.

ड्राइवर ने यात्रियों की जान के साथ किया खिलवाड़

वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये बस जोधपुर से गुडामालानी रूट पर चलने वाली है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर बस चलते हुए खाना खा रहा है. कभी वो पानी पीते हुए नजर आ रहा है तो कभी कुछ खाते हुए. इसे देखकर यह साफ हो रहा है कि ड्राइवर का पूरा ध्यान बस चलाने में नहीं है.

ये हरकत पूरी तरह से यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बस में मौजूद यात्री उसे ऐसा करने से रोक नहीं रहे हैं. अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये कितना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है.

लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

ऐसे कई केस सुनने और देखने को मिलते हैं, जिनमें ड्राइवर के फोन पर बिजी होने के कारण हादसा हो गया. इस तरह की तमाम खबरों के बाद भी लोग अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं. बस चलाते समय खाना खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है.

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने बस ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल उठाए है. लोगों ने कहा कि ऐसे करने से कितने लोगों की जान जा सकती है. कुछ ने तो इस घटना को गंभीरता से लिया, वहीं कई लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

राजस्थान में नहीं थम रहे हादसे

राजस्थान में पिछले कई दिनों से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं. ज्यादातर हादसे आग लगने या सड़क पर हुए, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई, जिनका कोई कसूर नहीं था. काफी सारे मामलों में बस ड्राइवरों की लापरवाही सामने आई तो कई बार सिस्टम की.

Published at : 04 Nov 2025 09:25 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO RAJASTHAN NEWS
