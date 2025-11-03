Video: सड़क पार कर रही थी महिला, ट्रक ने कुचलकर घसीटा, अपने रिस्क पर ही देखें वीडियो

Road Accident Viral Video: सड़कों पर सुरक्षा का महत्व हमेशा से एक गंभीर मुद्दा रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो इस बात को एक बार फिर से उजागर करता है. वीडियो में देखा गया कि दो महिलाएं एक व्यस्त सड़क को पार करने की कोशिश करती है. इसी दौरान एक महिला बड़े वाहन की चपेट में आ जाती है. इस घटना का वीडियो सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

महिला को कुचलता हुआ आगे बढ़ा ट्रक

वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क पर कई सारे वाहन कारें, ट्रक और स्कूटर एक-दूसरे के साथ चल रहे हैं. इसी दौरान दो महिलाएं सड़क को पार करती नजर आती है, लेकिन उनमें से एक महिला सड़क पर गिर जाती है और एक बड़े ट्रक, जो कंक्रीट मिक्सर है उसकी चपेट में आ जाती है.

वीडियो में साफ देखा गया है कि ट्रक महिला के ऊपर से गुजर जाता है, जो बेहद ही खतरनाक नजर आ रहा है. इसी दौरान एक महिला ट्रक के ड्राइवर को ट्रक रोकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक ट्रक काफी आगे बढ़ चुका होता है.

वीडियो पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन सामने आए

हादसा बेहद ही खतरनाक नजर था. हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में महिला की जान बची या नहीं. हादसे का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने कहा कि सड़क को पार करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. खासकर अपने आसपास अगर बड़े वाहन देखें जाए तो जरूर ओर सावधानी बरतनी चाहिए. वीडियो पर लोगों के मिले-जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं. साथ ही लोगों ने घटना को भयावह बताया.

