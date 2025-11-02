Video: साइकिल सवार लड़की को बाइक ने मारी जोरदार टक्कर, दूर जा गिरी, हादसे का वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित शीतला माता मंदिर के पास एक दुखद दुर्घटना हुई, जहां एक साइकिल सवार लड़की और एक बाइकर के बीच टक्कर हो गई. ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में हादसे की गंभीरता साफ तौर पर देखी गई है.

लड़की की साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई

वीडियो में देखा गया है कि एक लड़की साइकिल पर सवार होकर सड़क पार करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान सामने से एक बाइकर तेज रफ्तार से बाइक लेकर आता है और लड़की की साइकिल को जोरदार टक्कर मार देता है.

वीडियो में ये भी देखा गया है कि टक्कर होने के बाद लड़की सड़क पर काफी दूर उछलकर गिरी. लड़की की साइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति ने हेलमेट भी नहीं पहना था और उनकी बाइक की स्पीड भी काफी तेज थी.

हादसे पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई

हादसे में लड़की को गंभीर चोटें आई होंगी. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि आखिरकार दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है.

हादसे पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कुछ लोगों का मानना है कि साइकिल सवार महिला ने सड़क पार करने से पहले आसपास नहीं देखा तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बाइकर की स्पीड काफी तेज थी और उसने ब्रेक लगाने में काफी देर भी कर दी.

