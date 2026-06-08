हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बंजी जंपिंग से भी खतरनाक यह नया खेल, बिना रस्सी छलांग लगाते लोगों को देख फूटा यूजर्स का गुस्सा

Video: बंजी जंपिंग से भी खतरनाक यह नया खेल, बिना रस्सी छलांग लगाते लोगों को देख फूटा यूजर्स का गुस्सा

आमतौर पर जब लोग बंजी जंपिंग करते हैं, तो उनके पैरों में एक मजबूत रस्सी और शरीर पर सेफ्टी बेल्ट बंधी होती है. लेकिन इस 'स्कैड जंप' में ऐसा कुछ नहीं होता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 08 Jun 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर घूमने-फिरने और रोमांचक खेलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ऋषिकेश का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई है. इस वीडियो में लोग एक नए तरह का खतरनाक खेल खेलते दिख रहे हैं, जिसका नाम 'स्कैड जंप' है. इस खेल में इंसान को बहुत ऊंचाई से सीधे नीचे बिछे एक जाल पर बिना किसी रस्सी या बेल्ट के फेंक दिया जाता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर सुरक्षा नियमों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है.

क्या है यह 'स्कैड जंप' और यह क्यों है इतना डरावना?

आमतौर पर जब लोग बंजी जंपिंग करते हैं, तो उनके पैरों में एक मजबूत रस्सी और शरीर पर सेफ्टी बेल्ट बंधी होती है. लेकिन इस 'स्कैड जंप' में ऐसा कुछ नहीं होता. इसमें इंसान को बिना किसी रस्सी, तार या बेल्ट के सीधे हवा में छोड़ दिया जाता है और वह सीधे नीचे बंधे एक बड़े से नेट पर आकर गिरता है. वीडियो देखकर लोग इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि अगर गिरते समय इंसान के बैठने या लेटने का तरीका थोड़ा भी गलत हो गया, तो उसकी गर्दन या रीढ़ की हड्डी टूट सकती है और उसकी जान भी जा सकती है. लोगों का कहना है कि जरा सी चूक सीधे मौत का कारण बन सकती है.

यूजर्स ने जताई चिंता, बोले ये जानलेवा

लोगों का फूटा गुस्सा, बोले.."भारत में एडवेंचर के नाम पर जान से खिलवाड़" वीडियो पर कमेंट करते हुए इंटरनेट यूजर्स ने सुरक्षा को लेकर सरकार और कंपनी मालिकों पर जमकर गुस्सा निकाला है. एक यूजर ने लिखा, "भारत में कोई भी एडवेंचर गेम सुरक्षित नहीं है. यहां नियमों की जांच करने वाला कोई नहीं है. अगर कोई हादसा हो भी जाए, तो कोर्ट का केस सालों-साल चलता रहता है और मालिक आराम से घूमते हैं."

यह भी पढ़ें: Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो 

दूसरे यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, "भारत में कभी भी ऐसे खेलों पर भरोसा मत करो. यहां न तो कोई नियम मानने वाला है और न ही किसी को लोगों की जान की परवाह है. इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ को न तो कोई ट्रेनिंग होती है और न ही उनके पास इमरजेंसी से निपटने का कोई इंतजाम होता है. अपनी जान से मत खेलो."

यह भी पढ़ें: घर में दम घुटता है साहब! मुंबई में बोरी बिछाकर खुले मैदान में सोने को मजबूर हुए मजदूर, वायरल वीडियो ने झकझोरा

Published at : 08 Jun 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: बंजी जंपिंग से भी खतरनाक यह नया खेल, बिना रस्सी छलांग लगाते लोगों को देख फूटा यूजर्स का गुस्सा
बंजी जंपिंग से भी खतरनाक यह नया खेल, बिना रस्सी छलांग लगाते लोगों को देख फूटा यूजर्स का गुस्सा
ट्रेंडिंग
पाप धोने वाली गंगा-यमुना में कपड़ों का अंबार; चारधाम यात्रा के बीच सामने आया वीडियो, भड़के लोग
पाप धोने वाली गंगा-यमुना में कपड़ों का अंबार; चारधाम यात्रा के बीच सामने आया वीडियो, भड़के लोग
ट्रेंडिंग
7250 रुपये किलो बिक रही भिंडी! अमेरिका में सब्जी का भाव देखकर चकराया भारतीय शख्स का सिर, वीडियो वायरल
7250 रुपये किलो बिक रही भिंडी! अमेरिका में सब्जी का भाव देखकर चकराया भारतीय शख्स का सिर, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: चीन में ये बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? वीडियो देख दुनिया कर रही सलाम, आप भी देखें
चीन में ये बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? वीडियो देख दुनिया कर रही सलाम, आप भी देखें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Chaar Ki Chaal | Ghazipur Encounter | Sanjay Nishad: कमलेश चौधरी एनकाउंटर पर महा-संग्राम!
दुनिया की पहली Electric Car से EV Revolution तक | 200 साल की कहानी | #autolive
बॉलीवुड न्यूज़: जाह्नवी कपूर की कथित प्राइवेट चैट सोशल मीडिया पर वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक से M नागराज तो मध्य प्रदेश में BJP ने किसे बनाया उम्मीदवार? राज्यसभा का नया गेमप्लान डिकोड
कर्नाटक से M नागराज तो मध्य प्रदेश में BJP ने किसे बनाया उम्मीदवार? राज्यसभा का नया गेमप्लान डिकोड
बिहार
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब आवास छोड़ेंगे आवास
सम्राट चौधरी सरकार से नाराज लालू यादव बोले- 'सब पागल हो गए हैं', बताया कब आवास छोड़ेंगे आवास
विश्व
अब सीधे हिंद महासागर में होगी अमेरिका की एंट्री! ट्रंप खरीदेंगे भारत के करीब ये आइलैंड, जानें उनके मन में क्या पक रहा?
अब सीधे हिंद महासागर में होगी अमेरिका की एंट्री! ट्रंप खरीदेंगे भारत के करीब ये आइलैंड, जानें उनके मन में क्या पक रहा?
स्पोर्ट्स
दुनियाभर में मशहूर इस क्रिकेटर ने पत्नी को गोलियों से भूना, अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
दुनियाभर में मशहूर इस क्रिकेटर ने पत्नी को गोलियों से भूना, अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
विश्व
न्यूज एंकर ने पूछा ऐसा सवाल कि भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप, इंटरव्यू बीच में छोड़ा, बोले - 'आप बेईमान हैं या फिर मूर्ख....'
न्यूज एंकर ने पूछा ऐसा सवाल कि भड़क गए ट्रंप, इंटरव्यू बीच में छोड़ा, बोले - आप बेईमान हैं या फिर...
जनरल नॉलेज
क्या सुबह और शाम इंसानों की लंबाई में होता है अंतर? जानें इसके पीछे का चौंकाने वाला विज्ञान
क्या सुबह और शाम इंसानों की लंबाई में होता है अंतर? जानें इसके पीछे का चौंकाने वाला विज्ञान
टेक्नोलॉजी
क्या USB स्पीकर सुरक्षित है? बिना किसी क्लिक PC में घुस सकता है वायरस! रिसर्च में मिला खतरा
क्या USB स्पीकर सुरक्षित है? बिना किसी क्लिक PC में घुस सकता है वायरस! रिसर्च में मिला खतरा
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget