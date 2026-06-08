बंजी जंपिंग से भी खतरनाक यह नया खेल, बिना रस्सी छलांग लगाते लोगों को देख फूटा यूजर्स का गुस्सा

उत्तराखंड का ऋषिकेश शहर घूमने-फिरने और रोमांचक खेलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ऋषिकेश का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई है. इस वीडियो में लोग एक नए तरह का खतरनाक खेल खेलते दिख रहे हैं, जिसका नाम 'स्कैड जंप' है. इस खेल में इंसान को बहुत ऊंचाई से सीधे नीचे बिछे एक जाल पर बिना किसी रस्सी या बेल्ट के फेंक दिया जाता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर सुरक्षा नियमों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है.

क्या है यह 'स्कैड जंप' और यह क्यों है इतना डरावना?

आमतौर पर जब लोग बंजी जंपिंग करते हैं, तो उनके पैरों में एक मजबूत रस्सी और शरीर पर सेफ्टी बेल्ट बंधी होती है. लेकिन इस 'स्कैड जंप' में ऐसा कुछ नहीं होता. इसमें इंसान को बिना किसी रस्सी, तार या बेल्ट के सीधे हवा में छोड़ दिया जाता है और वह सीधे नीचे बंधे एक बड़े से नेट पर आकर गिरता है. वीडियो देखकर लोग इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि अगर गिरते समय इंसान के बैठने या लेटने का तरीका थोड़ा भी गलत हो गया, तो उसकी गर्दन या रीढ़ की हड्डी टूट सकती है और उसकी जान भी जा सकती है. लोगों का कहना है कि जरा सी चूक सीधे मौत का कारण बन सकती है.

Saw this "Adventure Sport" video from Hrishikesh



Is this safe???? No rope, no safety guards. One wrong fall can damage your neck & spine for life



Are these activities approved by any official authorities? pic.twitter.com/ICv639seDB — Arnaz Hathiram Jain (@ArnazHathiram) June 6, 2026

यूजर्स ने जताई चिंता, बोले ये जानलेवा

लोगों का फूटा गुस्सा, बोले.."भारत में एडवेंचर के नाम पर जान से खिलवाड़" वीडियो पर कमेंट करते हुए इंटरनेट यूजर्स ने सुरक्षा को लेकर सरकार और कंपनी मालिकों पर जमकर गुस्सा निकाला है. एक यूजर ने लिखा, "भारत में कोई भी एडवेंचर गेम सुरक्षित नहीं है. यहां नियमों की जांच करने वाला कोई नहीं है. अगर कोई हादसा हो भी जाए, तो कोर्ट का केस सालों-साल चलता रहता है और मालिक आराम से घूमते हैं."

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दूसरे यूजर ने सलाह देते हुए लिखा, "भारत में कभी भी ऐसे खेलों पर भरोसा मत करो. यहां न तो कोई नियम मानने वाला है और न ही किसी को लोगों की जान की परवाह है. इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ को न तो कोई ट्रेनिंग होती है और न ही उनके पास इमरजेंसी से निपटने का कोई इंतजाम होता है. अपनी जान से मत खेलो."

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