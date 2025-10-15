Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का एक मासूम कुत्ते के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि लड़का कुत्ते को उठाता है और तेजी से घुमाने लगता है. साइड में खड़े लड़के के दोस्त उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स ने लड़के पर गुस्सा जाहिर किया है.

लड़के ने कुत्ते के पैर को पकड़ा, फिर घुमाया

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि गली में कुछ कुत्ते आराम से सो रहे होते हैं, तभी लड़का एक कुत्ते के पास जाता है और उसे अचानक तेजी से उठाकर गोल-गोल घुमाने लगता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़के ने कुत्ते के पैर को पकड़ा हुआ है और कुत्ते को बहुत ही तेज घुमा रहा है. कुत्ता डरकर जोर-जोर से चिल्ला भी रहा होता है, लेकिन लड़का अपनी हरकत से बाज नहीं आता. लड़के के दोस्त भी इस हरकत का साथ देते हैं और उसे कुत्ते को और तेज घुमाने के लिए कहते हैं.

अगर इसके बाद यह मासूम पलट कर इसे काट ले तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी की एग्रेसिव है इसे शेल्टर हाउस भेज दो



और दूसरी तरफ डॉग हेटर जश्न मनाएंगे क्योंकि कल को यह बच्चा अपने मां-बाप के साथ भी ऐसा ही करेगा pic.twitter.com/APNvwfsArG — Kikki Singh (@singh_kikki) October 14, 2025

लड़के की हरकत पर लोगों में गुस्सा

लड़के की इस हरकत को देख उसके दोस्त हंस रहे होते हैं और जब काफी देर बाद लड़का कुत्ते को छोड़ता है तो वो भी साइड में बैठकर हंसने लगता है. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

लोगों ने लड़के की इस हरकत को बिल्कुल गलत बताया. लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ सख्ती करनी चाहिए, वहीं दूसरे ने कहा कि यह बच्चा जो आज कुत्ते के साथ कर रहा है, कल अपने मां-बाप के साथ भी करेगा. वीडियो को देख लोगों ने गुस्सा जाहिर किया.