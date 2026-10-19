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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरावण हूं सड़क छाप चोर नहीं... चप्पल पड़ी तो तिलमिला लंकेश; देखें वीडियो

रावण हूं सड़क छाप चोर नहीं... चप्पल पड़ी तो तिलमिला लंकेश; देखें वीडियो

रामलीला के मंच पर हुआ तगड़ा ड्रामा! किसी ने रावण को मार दी चप्पल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो तो भड़के लोग, कमेंट बॉक्स में छिड़ गई हिंदू खतरे में है जैसी बहस

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Oct 2026 12:33 PM (IST)
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देशभर में दशहरे की धूम मची हुई है. जगह-जगह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. कभी लक्ष्मण जी को रिझाती सूर्पणखा तो कभी परशुराम के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसी बीच लंकेश रावण का एक वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. दरअसल, रामलीला के रिहर्सल के दौरान किसी ने रावण को चप्पल मार दी, इसके बाद रावण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. 

वायरल हो रहे वीडियो में रामलीला कार्यक्रम के दौरान किसी अज्ञात शख्स ने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ते हुए रावण पर चप्पल दे मारी. इस अजीबोगरीब हरकत का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर सामने आया, देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. त्योहार के इस माहौल में इस तरह की घटना ने हर किसी को चौंका दिया है.

स्टेज पर मची खलबली, अचानक आई चप्पल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो किसी बड़ी फिल्म के सीन से कम नहीं है. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक जगह पर रामलीला मंचन के लिए कलाकारों की जोर-शोर से रिहर्सल चल रही होती है. रावण का किरदार निभा रहा कलाकार पूरे रौब और अपनी भारी-भरकम आवाज में डायलॉग बोल रहा होता है. तभी अचानक दर्शकों या सामने बैठे लोगों की तरफ से एक चप्पल उड़ती हुई आती है और सीधे रावण को जा लगती है.

कैरेक्टर छोड़ गुस्से में गरजा रावण

चप्पल लगते ही स्टेज पर सन्नाटा हो जाता है. रावण का किरदार निभा रहा कलाकार अचानक अपनी स्क्रिप्ट भूल जाता है और गुस्से से लाल-पीला होकर सीधे अपना कैरेक्टर ही छोड़ देता है. वो पूरी तरह से नॉर्मल इंसानी भाषा में आकर स्टेज पर ही चिल्लाने लगता है. वह गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है- कौन है वो दुष्ट? किसने किया ये दुस्साहस?

सैनिकों को दिया बंदी बनाने का आदेश

रावण का रोल कर रहा शख्स इतना भड़क जाता है कि वह स्टेज पर मौजूद दूसरे कलाकारों, जो सैनिकों के रोल में थे को असली का हुक्म सुनाने लगता है कि जाओ और उस चप्पल फेंकने वाले दुष्ट को तुरंत बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो. इसी बीच, चप्पल मारने वाला व्यक्ति सामने से सफाई देते हुए कहता है कि उसने तो बस मजाक में ऐसा किया था. इस पर रावण बना कलाकार और ज्यादा भड़क जाता है और सभ्यता व संस्कृति की दुहाई देते हुए कहता है- हम रावण हैं, कोई चोर-उच्चके नहीं.

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यूजर्स ने लिए जमकर मजे

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो शेयर किया गया, यूजर्स इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे. एक यूजर इस पर तीखा तंज कसते हुए लिखता है कि हिंदू खतरे में है या नहीं. वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि गलत बात है, वो रावण है उसकी भी एक अलग पहचान है. इसके अलावा एक और यूजर लिखता है कि रावण भाई एकदम सच कह रहे हैं, वो कोई सड़क छाप चोर नहीं हैं, सैनिकों जल्दी बंदी बनाओ चप्पल मारने वाले को. इस वीडियो को फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 12:33 PM (IST)
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