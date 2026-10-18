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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगराजस्थानी गाने पर जमकर झूमी मॉडर्न हसीना, ठुमकों से उड़ाया गर्दा

राजस्थानी गाने पर जमकर झूमी मॉडर्न हसीना, ठुमकों से उड़ाया गर्दा

Viral Dance Video: जैसे ही बैकग्राउंड में 'आयो रे म्हारो ढोलना' गाना बजता है, वह अपने लचकदार स्टेप्स और कातिलाना एक्सप्रेशंस से पूरे स्टेज पर आग लगा देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 18 Oct 2026 10:02 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक डांस वीडियो तहलका मचाते रहते हैं. लेकिन कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती हैं जो पहली ही नजर में देखने वालों का दिल जीत लेती हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक बेहद खूबसूरत लड़की का डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह प्रसिद्ध राजस्थानी और बॉलीवुड सॉन्ग 'आयो रे म्हारो ढोलना' पर ऐसी थिरकती नजर आ रही है कि लोग बार-बार वीडियो देखने पर मजबूर हो रहे हैं.

स्टेज पर ब्लैक लहंगा पहन बिखेरा हुस्न का जलवा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ने बेहद आकर्षक डार्क ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन का घाघरा-चोली पहना हुआ है. जैसे ही बैकग्राउंड में 'आयो रे म्हारो ढोलना' गाना बजता है, वह अपने लचकदार स्टेप्स और कातिलाना एक्सप्रेशंस से पूरे स्टेज पर आग लगा देती है. उसके ग्रेसफुल डांस मूव्ज और चेहरे की मुस्कान ने माहौल में चार चांद लगा दिए हैं. पीछे बैकग्राउंड में एक अन्य डांसर भी उनका साथ देती दिख रही है, लेकिन सारी निगाहें इसी हसीना के कमाल के डांस पर टिकी रह जाती हैं.

कातिलाना एक्सप्रेशंस ने लूटी महफिल

लड़की का सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि गानों के बोल के साथ मैच होते उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और आंखों के इशारे इतने प्यारे हैं कि वीडियो देखने वाले उसके कायल हो गए हैं. हर एक स्टेप में उसका ग्रेस और कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है.

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सोशल मीडिया पर बही तारीफों की नदियां

यह वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट होते ही तेजी से देखा जा रहा है. यूजर्स कमेंट सेक्शन में लड़की की खूबसूरती और डांस दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा... "ऐसी ग्रेस और एक्सप्रेशंस बहुत कम डांसर्स में देखने को मिलते हैं, कमाल का परफॉर्मेंस." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."राजस्थानी वाइब्स और लड़की का डांस दोनों ही नंबर वन हैं, दिल खुश हो गया." वहीं एक और यूजर ने कहा... "इसे कहते हैं असली डांस, बिना किसी ओवर-एक्टिंग के इतना प्यारा डांस देखना सुकून देने वाला है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 10:02 PM (IST)
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