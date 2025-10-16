हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो

अरब देशों में ऐसे दी जाती है रेप की सजा! उल्टा लेटाकर सिर में मारी गोली- डरा देगा वीडियो

वीडियो में दिखाई देता है कि वहां किसी अपराधी को सजा दी जानी है. यह सब खुले मैदान में किया जा रहा है जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ये सब हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 16 Oct 2025 06:59 AM (IST)
दुनिया में कानून तोड़ने वालों को सजा देने के अलग-अलग तरीके हैं. कहीं अदालत में फैसला सुनाया जाता है तो कहीं पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर खाड़ी देशों में सजा देने से जुड़ा एक वीडियो चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है. वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रहा है कि लोग इसे देखकर हैरान हैं और इस पर जमकर बहस भी कर रहे हैं. वीडियो में जिस तरह से अपराधी को दंड दिया जा रहा है वो खौफनाक है.

खाड़ी देशों में सजा का तरीका हो रहा वायरल

वीडियो में दिखाई देता है कि वहां किसी अपराधी को सजा दी जानी है. यह सब खुले मैदान में किया जा रहा है जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं. स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच यह प्रक्रिया बेहद अनुशासित तरीके से होती नजर आती है. बताया जा रहा है कि वीडियो किसी खाड़ी देश से सामने आया है जहां अपराधों के लिए बेहद सख्त कानून लागू हैं. दावा ये भी है कि सजा मर्डर या रेप के केस में दी जा रही है. यहां अपराधी को लाया जाता है और उसे सबके सामने दर्दनाक सजा दे दी जाती है. वीडियो आपको विचलित कर सकता है.

शरिया के तहत दी जाती है सजा

आपको बता दें कि खाड़ी देशों में सख्त दंड व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है. यहां कानून और शरीयत दोनों का पालन किया जाता है और गंभीर अपराधों पर सख्त सजाएं दी जाती हैं. हालांकि, ऐसे वीडियो सामने आने पर वहां के प्रशासनिक विभाग आम तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करते, ताकि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी न फैले. एबीपी न्यूज ऐसे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर केवल सोशल मीडिया दावों पर आधारित लिखी गई है.

कांप उठे यूजर्स

वीडियो को Nasim Hindi नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अगर इसे माफ कर दिया जाता तो ठीक रहता. एक और यूजर ने लिखा...हमारे देश में तो सेटिंग हो जाता और अपराधी पैसा देकर निकल जाता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वीडियो देखकर मेरी तो हालत टाइट हो गई.

Published at : 16 Oct 2025 06:59 AM (IST)
