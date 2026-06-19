हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: अमेरिका में घास काटने वाला ऑडी से आया, पूरे साल की इनकम ने उड़ाए यूजर्स के होश; वायरल वीडियो

Viral Video: अमेरिका में घास काटने वाला ऑडी से आया, पूरे साल की इनकम ने उड़ाए यूजर्स के होश; वायरल वीडियो

Viral Video: वीडियो में दावा किया गया है कि अमेरिका में घास काटने जैसे काम करने वाले लोगों की कमाई भी इतनी अच्छी होती है कि वे लग्जरी कारों में घूम सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jun 2026 10:28 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर विदेशों की लाइफस्टाइल, नौकरी और कमाई से जुड़े वीडियो काफी तेजी से वायरल होते हैं. खासकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देशों से जुड़े वीडियो लोगों का ध्यान ज्यादा खींचते हैं. कई कंटेंट क्रिएटर वहां के वर्क कल्चर, सैलरी और लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

इसी बीच अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में दावा किया गया है कि अमेरिका में घास काटने जैसे काम करने वाले लोगों की कमाई भी इतनी अच्छी होती है कि वे लग्जरी कारों में घूम सकते हैं. वीडियो में एक घास काटने वाले कर्मचारी की कमाई और उसकी ऑडी कार को दिखाया गया है, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई है. 

अमेरिका में घास काटने वाला ऑडी से आया

वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर ईश्वर यादव अमेरिका की एक सड़क पर खड़ी ऑडी कार दिखाते हैं. इसके बाद वह बताते हैं कि यह कार एक ऐसे व्यक्ति की है जो लॉन काटने यानी घास काटने का काम करता है. वीडियो में दावा किया गया है कि इस व्यक्ति की कमाई करीब 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक है. इसी वजह से वह लग्जरी कार खरीदने और बेहतर लाइफस्टाइल के लायक है. वीडियो में बताया गया है कि अमेरिका में मेहनत करने वाले लोगों को उनके काम के हिसाब से अच्छी सैलरी मिलती है और वहां किसी भी काम को छोटा नहीं माना जाता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ishvar yadav (@ishuyadav_rj02)

काम छोटा नहीं, मेहनत की मिलती है कीमत

ईश्वर यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि अमेरिका में घास काटने, सफाई करने और रखरखाव जैसे कामों के लिए भी अच्छी सैलरी दी जाती है. वहां लोगों को प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है. उन्होंने कहा कि वहां किसी भी काम को छोटा नहीं समझा जाता है. व्यक्ति की मेहनत और स्किल्स के आधार पर उसे कमाई का अवसर मिलता है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे

वीडियो के बाद छिड़ी बहस

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर अपनी-अपनी राय देना शुरू कर दिया. कुछ लोगों को वीडियो में दिखाई गई बातें मोटिवेशन लगीं, जबकि कई यूजर्स ने इसे गलत दावा बताया. कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका में कमाई भले ज्यादा हो, लेकिन वहां रहने का खर्च भी काफी ज्यादा होता है. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने कई तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, अरे भाई आना तो है, लेकिन घास काटने नहीं, कोई ढंग का काम बताओ. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, मेरी मदद कर दो, मैं यह काम कर लूंगा. एक अन्य यूजर ने लिखा, भाई बोलने को तो सब बोलते हैं, बुलाता कोई नहीं है. वहीं एक यूजर ने सवाल किया, जॉब मिलेगा क्या भाई. किसी ने लिखा, वीजा का खर्च कितना आएगा, यह भी बता दो. साथ ही एक यूजर ने कहा, अमेरिका जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होत,  एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए विदेश जाने में लाखों रुपये खर्च करना बड़ी बात है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, कमाई तो बता रहे हो, लेकिन वहां का खर्चा भी तो बहुत ज्यादा होगा.

यह भी पढ़ें - Viral Video: स्मार्टफोन से नशा होता है! इस गांव की जनता ने ईंट से कूच दिए अपने मोबाइल फोन, वीडियो हो रहा वायरल

Published at : 19 Jun 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
America Social Media TRENDING VIRAL Viral Reels US Lawn Mower Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: अमेरिका में घास काटने वाला ऑडी से आया, पूरे साल की इनकम ने उड़ाए यूजर्स के होश; वायरल वीडियो
अमेरिका में घास काटने वाला ऑडी से आया, पूरे साल की इनकम ने उड़ाए यूजर्स के होश; वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: पैसे गिनने का देसी जुगाड़ हुआ वायरल, यूजर्स बोले- वाह क्या ट्रिक है!
पैसे गिनने का देसी जुगाड़ हुआ वायरल, यूजर्स बोले- वाह क्या ट्रिक है!
ट्रेंडिंग
Bengaluru House Rent Viral Post: 40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
40 हजार किराया, 2.4 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट- बेंगलुरु के रेंटल सिस्टम को लेकर फिर छिड़ी बहस 
ट्रेंडिंग
लद्दाख घूमने गए टूरिस्टों के मोबाइल पर दिखने लगा चीन का टाइम जोन, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल
लद्दाख घूमने गए टूरिस्टों के मोबाइल पर दिखने लगा चीन का टाइम जोन, वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
'रोटी के बदले गोलियां'...PoK में पाकिस्तानी जुल्म पर भारत ने शहबाज-मुनीर को कर दिया नंगा, लगाई लंका
बिहार
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रार, अब RJD ने कांग्रेस को चेताया, कहा- अपने गिरेबां...
विश्व
ABP Exclusive: पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, यूरोप में बैठकर दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
पाकिस्तान का पानी पर प्रोपेगेंडा, दुनिया के सामने रोया सिंधु संधि का रोना, एक-एक झूठ का पर्दाफाश
स्पोर्ट्स
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
‘गंभीर हटाओ, धोनी लाओ’, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल, जानिए क्या कुछ कह दिया
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में भीषण गर्मी का कहर जारी, आज प्रयागराज-वाराणसी समेत 26 जिलों में लू का अलर्ट, IMD की चेतावनी
जनरल नॉलेज
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऑटो
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget