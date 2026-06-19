अमेरिका में घास काटने वाला ऑडी से आया, पूरे साल की इनकम ने उड़ाए यूजर्स के होश; वायरल वीडियो

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर विदेशों की लाइफस्टाइल, नौकरी और कमाई से जुड़े वीडियो काफी तेजी से वायरल होते हैं. खासकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देशों से जुड़े वीडियो लोगों का ध्यान ज्यादा खींचते हैं. कई कंटेंट क्रिएटर वहां के वर्क कल्चर, सैलरी और लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं.

इसी बीच अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय कंटेंट क्रिएटर का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो में दावा किया गया है कि अमेरिका में घास काटने जैसे काम करने वाले लोगों की कमाई भी इतनी अच्छी होती है कि वे लग्जरी कारों में घूम सकते हैं. वीडियो में एक घास काटने वाले कर्मचारी की कमाई और उसकी ऑडी कार को दिखाया गया है, जिसके बाद इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई है.

अमेरिका में घास काटने वाला ऑडी से आया

वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर ईश्वर यादव अमेरिका की एक सड़क पर खड़ी ऑडी कार दिखाते हैं. इसके बाद वह बताते हैं कि यह कार एक ऐसे व्यक्ति की है जो लॉन काटने यानी घास काटने का काम करता है. वीडियो में दावा किया गया है कि इस व्यक्ति की कमाई करीब 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक है. इसी वजह से वह लग्जरी कार खरीदने और बेहतर लाइफस्टाइल के लायक है. वीडियो में बताया गया है कि अमेरिका में मेहनत करने वाले लोगों को उनके काम के हिसाब से अच्छी सैलरी मिलती है और वहां किसी भी काम को छोटा नहीं माना जाता है.

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काम छोटा नहीं, मेहनत की मिलती है कीमत

ईश्वर यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि अमेरिका में घास काटने, सफाई करने और रखरखाव जैसे कामों के लिए भी अच्छी सैलरी दी जाती है. वहां लोगों को प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है. उन्होंने कहा कि वहां किसी भी काम को छोटा नहीं समझा जाता है. व्यक्ति की मेहनत और स्किल्स के आधार पर उसे कमाई का अवसर मिलता है.

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वीडियो के बाद छिड़ी बहस

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर अपनी-अपनी राय देना शुरू कर दिया. कुछ लोगों को वीडियो में दिखाई गई बातें मोटिवेशन लगीं, जबकि कई यूजर्स ने इसे गलत दावा बताया. कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिका में कमाई भले ज्यादा हो, लेकिन वहां रहने का खर्च भी काफी ज्यादा होता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने कई तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, अरे भाई आना तो है, लेकिन घास काटने नहीं, कोई ढंग का काम बताओ. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, मेरी मदद कर दो, मैं यह काम कर लूंगा. एक अन्य यूजर ने लिखा, भाई बोलने को तो सब बोलते हैं, बुलाता कोई नहीं है. वहीं एक यूजर ने सवाल किया, जॉब मिलेगा क्या भाई. किसी ने लिखा, वीजा का खर्च कितना आएगा, यह भी बता दो. साथ ही एक यूजर ने कहा, अमेरिका जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होत, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए विदेश जाने में लाखों रुपये खर्च करना बड़ी बात है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, कमाई तो बता रहे हो, लेकिन वहां का खर्चा भी तो बहुत ज्यादा होगा.

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