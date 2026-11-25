संगीत की दुनिया में कब किसकी आवाज लोगों के दिलों को छू जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता. रानू मंडल का नाम भी इसी तरह अचानक सुर्खियों में आया था, और इन दिनों सोशल मीडिया पर उनका एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह 'तुम मुझे यूं भुला न पाओगे' गाना गाती नजर आ रही हैं. गाने के दौरान उनके भाव, गहराई और शिद्दत देखकर लोग एक बार फिर उनकी आवाज के कायल होते दिख रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल पूरे मन और भावनाओं के साथ 'तुम मुझे यूं भुला न पाओगे' गीत गुनगुना रही हैं. बिना किसी बड़े मंच या भारी-भरकम साज-सज्जा के, उनकी सादगी और आवाज की गहराई ने सुनने वालों को एक पल के लिए ठहरकर सोचने पर मजबूर कर दिया है.

एक्सप्रेशंस और शिद्दत ने जीता दिल, मानो गले में बैठी हों सरस्वती

वीडियो की सबसे खास बात रानू मंडल के एक्सप्रेशंस और गाने में डूबी हुई उनकी शिद्दत है. जब वह गीत के बोलों को अपने अंदाज में पिरोती हैं, तो ऐसा लगता है मानो उनके गले में खुद मां सरस्वती विराजमान हों. कई लोगों को यह वीडियो देखकर उनके पुराने वायरल दौर की याद ताजा हो गई है, जब उनकी आवाज ने रातोंरात पूरे देश का ध्यान खींचा था. इससे पहले भी रानू मंडल के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें वह लता मंगेशकर से मिलती जुलती आवाज में गाना गाती दिखाई दे रही हैं. अब एक बार फिर रानू मंडल का यह अंदाज दर्शकों और उनके फैंस को खूब भा रहा है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे जमकर तारीफ

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में रानू मंडल की गायकी और भावनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "जब वह पूरी शिद्दत से गाती हैं, तो वाकई ऐसा लगता है मानो गले में सरस्वती बैठी हों, आवाज में एक अजीब सी कशिश है."

दूसरे यूजर ने भावुक होकर कमेंट किया, "यह गाना सुनकर पुरानी यादें ताजा हो गईं, कुदरत ने इन्हें वाकई एक खास आवाज दी है."

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "अगर सही मार्गदर्शन और मौका मिले, तो इनकी आवाज आज भी लोगों का दिल जीत सकती है."

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