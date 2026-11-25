विदेश में बसे भारतीय (NRI) अक्सर भारत लौटने को लेकर होने वाली चर्चाओं के केंद्र में रहते हैं. कोई करियर की वजह से बाहर रहता है, तो कोई रहन-सहन और सुविधाओं के चलते. इन दिनों सोशल मीडिया पर अमेरिका में रहने वाले एक एनआरआई (NRI) का ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक अनोखे तरीके से यह बताने की कोशिश की है कि आखिर प्रवासी भारतीय वापस भारत क्यों नहीं लौटते. सफेद मोजे से जुड़ा उनका यह वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिका में रह रहा यह शख्स अपने बच्चे को केवल मोजे पहनाता है और उसे बाहर सड़कों पर दौड़ाता है. वीडियो में यह दावा किया गया है कि बाहर दौड़ने और घूमने के बाद जब बच्चा वापस लौटता है, तो उसके सफेद मोजे जरा भी गंदे या काले नहीं होते.

सफाई को बताया अमेरिका में रहने का सबसे बड़ा फायदा

इस अनोखे प्रयोग के जरिए शख्स ने साफ-सफाई का मुद्दा उठाया और कहा कि अमेरिका में रहने का यह एक बड़ा फायदा है कि वहां की सड़कें और जगहें इतनी साफ-सुथरी हैं. उनके मुताबिक, इसी तरह की साफ-सफाई और रोजमर्रा के माहौल की वजह से कई एनआरआई भारत वापस लौटने से हिचकिचाते हैं या वहां बसने का फैसला करते हैं.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, यूजर्स ने दी अपनी-अपनी राय

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं...

एक यूजर ने सफाई की तारीफ करते हुए लिखा, "यह बात तो माननी पड़ेगी कि साफ-सफाई और इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में विदेशों की व्यवस्था वाकई काबिले-तारीफ है."

दूसरे यूजर ने पलटवार करते हुए कमेंट किया, "सिर्फ मोजे साफ होने से पूरी जिंदगी का फैसला नहीं होता, अपनों के साथ और अपनी जमीन से जुड़ाव की कीमत कोई मोजा नहीं चुका सकता."

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "भारत के भी कई शहर और इलाके अब तेजी से बदल रहे हैं और साफ हो रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से प्राथमिकताएं तय करता है."

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