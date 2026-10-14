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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग4 साल बाद अपनी मां को सरप्राइज देने पहुंचा बेटा, रुला देगा यह वीडियो

4 साल बाद अपनी मां को सरप्राइज देने पहुंचा बेटा, रुला देगा यह वीडियो

सोशल मीडिया पर मां बेटे के बीच की मोहब्बत का एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके आंसू निकल आएंगे. वीडियो में एक शख्स 4 साल बाद कनाडा से लौटा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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मां और बेटा एक दूसरे से भले ही कितनी ही दूरी पर हों, लेकिन उनके दिल कभी जुदा नहीं होते. और जब बेटा 4 साल बाद अपनी मां से मिले तो ये रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है और फिर नजर आता है मोहब्बत का वो मंजर जो कोई किसी से नहीं कर सकता. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटा अपनी मां से मिलने 4 साल बाद भारत आया है, मां सोई हुई है और उसे खबर तक नहीं है कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखकर लोग आंसू भी बहा रहे हैं लेकिन मुस्कुरा कर.

4 साल बाद अपनी मां से मिलने पहुंचा बेटा

सोशल मीडिया पर मां बेटे के बीच की मोहब्बत का एक प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके आंसू निकल आएंगे. वीडियो में एक शख्स 4 साल बाद कनाडा से लौटा है और घर में आकर चुपके से अपनी मां को सरप्राइज देता है. मां बिस्तर पर सो रही है इस बात से अनजान की उसका बेटा जो 4 साल से उससे दूर है अचानकर आकर उसे गले लगाने वाला है. ऐसे में मां को सरप्राइज देने की तैयारी पहले से की जाती है, परिवार वाले कैमरा ऑन करते हैं ताकी वे मां का वो अनमोल रिएक्शन रिकॉर्ड कर पाएं.

 
 
 
 
 
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मां ने कसकर लगा लिया गले

वीडियो में आगे दिखता है कि बेटा अपनी मां के पास जाता है और मां को जगाता है. जैसे ही मां अपने बेटे को देखती है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह होश में आती है वैसे ही अपने लाल को गले से लगाकर इमोशनल हो जाती है. बेटा भी मां को गले से लगाकर आंसू बहाता है और ये नजारा देखकर यूजर्स की भी आंखें भीग जाती हैं. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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यूजर्स की भी भर आई आंखें

वीडियो को thatssorhythm नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मां जैसी मोहब्बत और कोई नहीं कर सकता. एक और यूजर ने लिखा...4 साल बाद मां से मिलन का यह वीडियो मुझे रुला रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मेरी तो आंखें भर आईं, मैं भी अपनी मां से बहुत दूर हूं.

यह भी पढ़ें: भाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 02:59 PM (IST)
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