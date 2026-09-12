ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरानू मंडल की आवाज ने जीता दिल, एक सुर और हिल गया सोशल मीडिया

रानू मंडल की आवाज ने जीता दिल, एक सुर और हिल गया सोशल मीडिया

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल के पास मौजूद एक शख्स उनसे गाना सुनाने की फरमाइश करता है. इसके बाद रानू मंडल बिना किसी झिझक के गाना शुरू कर देती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Sep 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी सुरीली आवाज में पुराने हिंदी फिल्मी गानों की धुन छेड़ती नजर आ रही हैं. वीडियो में एक शख्स उनसे गाना सुनाने की फरमाइश करता है और इसके बाद रानू मंडल जैसे ही सुर लगाती हैं, वहां मौजूद लोग उनकी आवाज सुनकर ठहर से जाते हैं. खास बात यह है कि रानू मंडल ने ‘इस दिल में क्या रखा है’ गाने को जिस अंदाज में गुनगुनाया, उसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है. वीडियो को देखने के बाद लोग उनकी आवाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुरों पर उनकी पकड़ आज भी कमाल की है.

फरमाइश पर रानू मंडल ने छेड़े सुर

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल के पास मौजूद एक शख्स उनसे गाना सुनाने की फरमाइश करता है. इसके बाद रानू मंडल बिना किसी झिझक के गाना शुरू कर देती हैं. जैसे ही उनकी आवाज सुनाई देती है, माहौल पूरी तरह संगीतमय हो जाता है. उनकी आवाज में वही खास मिठास सुनाई देती है, जिसने कभी उन्हें सोशल मीडिया पर रातों-रात चर्चा में ला दिया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by siraj ashu bachchan (@sirajashubachchan)

‘इस दिल में क्या रखा है’ गाने ने खींचा ध्यान

वीडियो में रानू मंडल ‘इस दिल में क्या रखा है’ गुनगुनाती दिखाई दे रही हैं. गाने के बोल और उनकी आवाज का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स भी उनकी गायकी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि रानू मंडल जब दिल से गाती हैं तो उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती है.

आवाज सुनकर झूम उठा सोशल मीडिया

रानू मंडल का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग उनकी आवाज की तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि उनकी आवाज में आज भी वही जादू है, जबकि कई लोगों ने कहा कि पुराने गानों को उनकी आवाज में सुनना अलग ही एहसास देता है.

यह भी पढ़ें: आंख में मिर्ची झोंककर बैंक लूट ले गया लुटेरा, CCTV फुटेज वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई उनकी आवाज को शानदार बता रहा है तो कोई कह रहा है कि रानू मंडल को ऐसे ही गाते रहना चाहिए. कुछ यूजर्स ने उनकी पुरानी वायरल पहचान को याद करते हुए कहा कि उनकी आवाज में आज भी वह खास बात मौजूद है, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है. वीडियो को sirajashubachchan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

यह भी पढ़ें: 60 साल के दादा जी ने ट्रेन पर लटककर किया स्टंट, फटी रह गईं यूजर्स की आंखें

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Ranu Mondal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
सीमा हैदर का कातिल लुक, हरी साड़ी पहन लगाए ठुमके- यूजर्स के उड़े होश
सीमा हैदर का कातिल लुक, हरी साड़ी पहन लगाए ठुमके- यूजर्स के उड़े होश
ट्रेंडिंग
बैल ने मारी टक्कर तो स्कूटी से गिर पड़ी पापा की परी, कार से टकराया सिर
बैल ने मारी टक्कर तो स्कूटी से गिर पड़ी पापा की परी, कार से टकराया सिर
ट्रेंडिंग
आंख में मिर्ची झोंककर बैंक लूट ले गया लुटेरा, CCTV फुटेज वायरल
आंख में मिर्ची झोंककर बैंक लूट ले गया लुटेरा, CCTV फुटेज वायरल
ट्रेंडिंग
JCB की छतरी बना दारू पार्टी करते वीडियो वायरल, देसी जुगाड़ देख हिल जाओगे
JCB की छतरी बना दारू पार्टी करते वीडियो वायरल, देसी जुगाड़ देख हिल जाओगे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन ने जब BRICS में झटके से उतारा कोट, देखते ही फैन हो गई दुनिया, वीडियो वायरल
पुतिन ने जब BRICS में झटके से उतारा कोट, देखते ही फैन हो गई दुनिया, वीडियो वायरल
क्रिकेट
अभिषेक-ईशान करेंगे छक्कों की बारिश? पहले टी20 में कैसी होगी दिल्ली की पिच
अभिषेक-ईशान करेंगे छक्कों की बारिश? पहले टी20 में कैसी होगी दिल्ली की पिच
बिहार
तेजस्वी यादव की लिस्ट पर रोहिणी नाराज! बोलीं- 'निष्ठावान नेताओं का...'
तेजस्वी यादव की लिस्ट पर रोहिणी नाराज! बोलीं- 'निष्ठावान नेताओं का...'
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
चीन का कौन है नंबर 2? जो जिनपिंग के साथ आया भारत, जानें
चीन का कौन है नंबर 2? जो जिनपिंग के साथ आया भारत, जानें
इंडिया
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
इंडिया
BRICS में पेजेशकियान का PM मोदी ने थामा हाथ, कैमिस्ट्री देख जलभुन जाएंगे ट्रंप
BRICS में पेजेशकियान का PM मोदी ने थामा हाथ, कैमिस्ट्री देख जलभुन जाएंगे ट्रंप
ABP NEWS
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
ABP NEWS
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
ABP NEWS
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
ABP NEWS
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
Embed widget