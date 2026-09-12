रानू मंडल की आवाज ने जीता दिल, एक सुर और हिल गया सोशल मीडिया

सोशल मीडिया पर रानू मंडल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी सुरीली आवाज में पुराने हिंदी फिल्मी गानों की धुन छेड़ती नजर आ रही हैं. वीडियो में एक शख्स उनसे गाना सुनाने की फरमाइश करता है और इसके बाद रानू मंडल जैसे ही सुर लगाती हैं, वहां मौजूद लोग उनकी आवाज सुनकर ठहर से जाते हैं. खास बात यह है कि रानू मंडल ने ‘इस दिल में क्या रखा है’ गाने को जिस अंदाज में गुनगुनाया, उसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया है. वीडियो को देखने के बाद लोग उनकी आवाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुरों पर उनकी पकड़ आज भी कमाल की है.

फरमाइश पर रानू मंडल ने छेड़े सुर

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल के पास मौजूद एक शख्स उनसे गाना सुनाने की फरमाइश करता है. इसके बाद रानू मंडल बिना किसी झिझक के गाना शुरू कर देती हैं. जैसे ही उनकी आवाज सुनाई देती है, माहौल पूरी तरह संगीतमय हो जाता है. उनकी आवाज में वही खास मिठास सुनाई देती है, जिसने कभी उन्हें सोशल मीडिया पर रातों-रात चर्चा में ला दिया था.

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‘इस दिल में क्या रखा है’ गाने ने खींचा ध्यान

वीडियो में रानू मंडल ‘इस दिल में क्या रखा है’ गुनगुनाती दिखाई दे रही हैं. गाने के बोल और उनकी आवाज का अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स भी उनकी गायकी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि रानू मंडल जब दिल से गाती हैं तो उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती है.

आवाज सुनकर झूम उठा सोशल मीडिया

रानू मंडल का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग उनकी आवाज की तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि उनकी आवाज में आज भी वही जादू है, जबकि कई लोगों ने कहा कि पुराने गानों को उनकी आवाज में सुनना अलग ही एहसास देता है.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई उनकी आवाज को शानदार बता रहा है तो कोई कह रहा है कि रानू मंडल को ऐसे ही गाते रहना चाहिए. कुछ यूजर्स ने उनकी पुरानी वायरल पहचान को याद करते हुए कहा कि उनकी आवाज में आज भी वह खास बात मौजूद है, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है. वीडियो को sirajashubachchan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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