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हिंदी न्यूज़ऑटोकार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट

कार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट

कार की हेडलाइट पीली पड़ गई है या रात में रोशनी कम दे रही है? कुछ आसान तरीकों से इसकी चमक बेहतर की जा सकती है. जानें सफाई से लेकर जरूरी मेंटेनेंस तक के टिप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 11:53 AM (IST)
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कार चलाते समय रात में सड़क साफ दिखाई देना बेहद जरूरी है. लेकिन समय के साथ कार की हेडलाइट पर धूल जमने, खरोंच पड़ने और प्लास्टिक कवर के धुंधला होने से रोशनी कम हो जाती है. कई बार इसकी वजह बल्ब की खराबी, वायरिंग या हेडलाइट का गलत एंगल भी होता है. ऐसे में बिना वजह नया हेडलैंप खरीदने से पहले कुछ आसान चीजें जांची जा सकती हैं.

 सबसे पहले हेडलाइट की सफाई करें

अगर हेडलाइट पर धूल, मिट्टी या चिकनाई जमा है तो रोशनी कम दिखाई देती है. इसे साफ करने के लिए कार को बंद करके हेडलाइट को ठंडा होने दें. फिर साफ पानी और कार के लिए बने शैंपू की मदद से सतह साफ करें. मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े से इसे पोंछ लें. सफाई के दौरान खुरदरे कपड़े या रगड़ने वाले स्क्रबर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे प्लास्टिक पर खरोंच पड़ती है.

हेडलाइट पीली या धुंधली हो गई है?

कई कारों में हेडलाइट का बाहरी कवर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का होता है. धूप और मौसम के असर से यह धीरे-धीरे पीला या धुंधला पड़ जाता  है. ऐसी स्थिति में कार के लिए बने हेडलाइट रेस्टोरेशन किट का इस्तेमाल करे. इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, सफाई और पॉलिशिंग करें. अगर कवर पर गहरी खरोंच या ज्यादा नुकसान है, तो इसे सर्विस सेंटर पर दिखाएं.

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 टूथपेस्ट या घरेलू हैक्स अपनाने से पहले रहें सावधान

हेडलाइट चमकाने के लिए टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा या दूसरे घरेलू नुस्खे इंटरनेट पर काफी बताए जाते हैं. लेकिन इनसे हर तरह के कवर पर सुरक्षित और टिकाऊ नतीजे मिलने की गारंटी नहीं है. कुछ पदार्थ प्लास्टिक की सतह को खुरदरा करते हैं या उसकी सुरक्षा वाली परत को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए बिना जांचे-परखे नुस्खे आजमाने के बजाय हेडलाइट के लिए बनाया गया उत्पाद इस्तेमाल करें. खास तौर पर किसी भी केमिकल को पेंट या आसपास के हिस्सों पर लगने से बचाएं.

रोशनी फिर भी कम है तो बल्ब और एंगल जांचें

अगर हेडलाइट साफ करने के बाद भी रोशनी कम है, तो समस्या बल्ब, फ्यूज, वायरिंग या हेडलाइट के एंगल में हो सकती है. पुराने बल्ब की रोशनी समय के साथ कमजोर हो जाती है. जरूरत पड़ने पर कार के मॉडल के अनुसार, सही बल्ब लगवाएं. बिना जांच के ज्यादा पावर वाला बल्ब लगाने से वायरिंग पर दबाव पड़ता है और सामने से आने वाले ड्राइवरों को भी परेशानी होती है. मैकेनिक से हेडलाइट का एलाइनमेंट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम जांच करवाएं फिर बल्ब बदलें.

हेडलाइट की सही देखभाल भी है जरूरी

कार को लंबे समय तक तेज धूप में खड़ा रखने से हेडलाइट के प्लास्टिक कवर पर असर पड़ता है. संभव हो तो गाड़ी को छायादार जगह पर पार्क करें और नियमित रूप से हेडलाइट साफ करते रहें. अगर कवर के अंदर नमी जमा हो रही है, दरार दिखाई दे रही है या रोशनी अचानक कम हो गई है तो इसे नजरअंदाज न करें. रात में ड्राइविंग से पहले दोनों हेडलाइट चालू करके उनकी रोशनी जांच लें. सुरक्षित ड्राइविंग के लिए हेडलाइट की सही दिशा और पर्याप्त रोशनी दोनों जरूरी हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Oct 2026 11:53 AM (IST)
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