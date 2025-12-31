हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू

ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू

फिलिस्तीनी नागरिक मुस्तफा तो इजरायल के सैनिक के पैर पड़ गया और उसे छोड़ने तक को तैयार नहीं था. आपको बता दें कि फिलिस्तीनी कैदी मुस्तफा अबू शरार को रामल्लाह के पास अरौरा गांव से रिहा किया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 31 Dec 2025 03:19 PM (IST)
इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में तनाव और जंग वाले हालात किसी से छिपे नहीं हैं. पूरी दुनिया मुस्लिम और यहूदी की तनातनी से बखूबी वाकिफ है. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो इस जंग की आग पर पानी डलने जैसा काम कर रहा है. वीडियो में एक फिलिस्तीनी बंधक जिसका नाम मुस्तफा है, जब इजरायल सेना के बंधन से आजाद हुआ तो अपनी भावनाएं नहीं रोक पाया और इजरायली सैनिक से गले लगकर रो पड़ा. वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स इसे देखकर खूब भावुक हो रहे हैं.

रिहा करते वक्त इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी बंधक

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मुस्तफा नाम के एक फिलिस्तीनी नागरिक को इजरायली सेना ने ढाई साल डिटेंशन सेंटर में बंधक बनाकर रखा. लेकिन जब उसे रिहा करने की बारी आई तो ढाई साल से उसके साथ रह रहे इजरायली सैनिक भी खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए. इतना ही नहीं, फिलिस्तीनी नागरिक मुस्तफा तो इजरायल के सैनिक के पैर पड़ गया और उसे छोड़ने तक को तैयार नहीं था. आपको बता दें कि फिलिस्तीनी कैदी मुस्तफा अबू शरार को रामल्लाह के पास अरौरा गांव से रिहा किया गया, जो ढाई साल से हिरासत में था.

पैर पकड़े फिर सैनिक ने लगा लिए गले

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब मुस्तफा को रिहाई के लिए लाया गया तो गाड़ी से उतरकर उसने इजरायली सैनिक के पैर पकड़ लिए और जमीन पर लेट गया मानों कह रहा हो कि मुझे नहीं जाना है. इसके बाद इजरायली सैनिक उसे बड़ी मुश्किल से उठाता है और गले लगा लेता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गले लगने के बाद दोनों काफी देर तक रोते हैं. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एबीपी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. खबर सोशल मीडिया के आधार पर लिखी गई है.

यूजर्स भी हुए भावुक

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...धर्म कुछ भी हो, इंसानियत तो हमेशा रहती ही है. एक और यूजर ने लिखा...ढाई साल रहकर भी मुहब्बत नहीं होगी तो कब होगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पूरी दुनिया यही तो देखना चाहती है, लेकिन इंसान समझने को तैयार ही नहीं है.

Published at : 31 Dec 2025 03:18 PM (IST)
