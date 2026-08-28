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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमक्का पहुंची राखी सावंत, काबा शरीफ का तवाफ कर नेपाल के लिए की दुआ

मक्का पहुंची राखी सावंत, काबा शरीफ का तवाफ कर नेपाल के लिए की दुआ

वायरल हो रहे वीडियो में राखी सावंत काफी भावुक दिख रही हैं. आंखों में आंसू लिए वह काबा के सामने हाथ उठाकर कहती नजर आ रही हैं, "मैं दुआ करती हूं अल्लाह, नेपाल के लोगों को राहत दे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Aug 2026 03:01 PM (IST)
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बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन और अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली राखी सावंत का एक बेहद संवेदनशील और भावुक अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाल ही में राखी उमराह करने मक्का-मदीना पहुंची हैं, जहां से उनका एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में राखी हिजाब पहने पवित्र काबा का तवाफ (परिक्रमा) करती नजर आ रही हैं और नेपाल में आई खौफनाक बाढ़ और तूफान में फंसे लोगों की सलामती के लिए रो-रोकर खुदा से फरियाद कर रही हैं. राखी मक्का में काबे का तवाफ करते हुए अल्लाह से दुआ कर रही है और नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए खुदा से मदद की दरख्वास्त लगा रही है. उनका यह वीडियो अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे लोग जमकर शेयर कर रहे हैं.

काबा के सामने छलका राखी सावंत का दर्द

वायरल हो रहे वीडियो में राखी सावंत काफी भावुक दिख रही हैं. आंखों में आंसू लिए वह काबा के सामने हाथ उठाकर कहती नजर आ रही हैं, "मैं दुआ करती हूं अल्लाह, नेपाल में जो बाढ़ आई है, जो तूफान आया है, वो रुक जाए. ऐ मेरे अल्लाह, मेरे रब... उन लोगों पर रहम फरमा." राखी सावंत ने अपनी दुआ में सिर्फ बाढ़ पीड़ितों ही नहीं, बल्कि वहां फंसे तमाम लोगों का जिक्र किया. उन्होंने नम आंखों से कहा कि नेपाल में जितने भी भारतीय और नेपाली नागरिक फंसे हुए हैं, अल्लाह उन सभी को सही-सलामत सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे. काबा के सामने राखी का यह रूप देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि आमतौर पर लोग उन्हें उनके मस्तीभरे और विवादित अंदाज के लिए जानते हैं.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, लोग दे रहे ऐसे रिएक्शंस

राखी सावंत का यह इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही मिनटों में वायरल हो गया. कुछ ही घंटों में इस पर लाखों व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर्स भी वीडियो देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स राखी सावंत की संवेदनशीलता और इंसानियत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि मुश्किल वक्त में दूसरों के लिए दुआ मांगना बेहद नेक काम है. वहीं, हमेशा की तरह सोशल मीडिया का एक तबका इसे राखी का नया 'पब्लिसिटी स्टंट' और 'कैमरा ड्रामा' बताकर उन्हें ट्रोल करने से भी बाज नहीं आ रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 03:01 PM (IST)
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