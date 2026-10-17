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बीच सड़क फैंस से घिर गईं रानू मंडल, फिर गुनगुनाया तेरी मेरी गाना

Ranu Mondal viral video song: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल अपने सादे अंदाज में रेड और ब्लैक चेक प्रिंट वाले टॉप में नजर आ रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Oct 2026 03:15 PM (IST)
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एक समय अपनी सुरीली आवाज से रातों-रात पूरे देश को दीवाना बनाने वाली रानू मंडल एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़क किनारे अपने प्रशंसकों से घिरी नजर आ रही हैं. फैंस की प्यार भरी फरमाइश पर रानू मंडल ने जब अपना मशहूर गाना 'तेरी मेरी कहानी' गुनगुनाना शुरू किया, तो सुनने वाले एक बार फिर उनकी जादुई आवाज के मुरीद हो गए.

फैंस ने घेरा, तो शुरू कर दिया सुरीला ताना-बाना

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल अपने सादे अंदाज में रेड और ब्लैक चेक प्रिंट वाले टॉप में नजर आ रही हैं. सड़क पर उन्हें देखते ही वहां मौजूद प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई. फैंस ने बड़े ही प्यार से उनसे अपना सबसे सुपरहिट गाना 'तेरी मेरी कहानी' गाने का अनुरोध किया. फैंस की बात मानकर रानू मंडल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सुरीली तान छेड़ी और अपनी सुरीली आवाज में गाना गाकर समां बांध दिया.

 
 
 
 
 
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पुरानी यादें हुईं ताजा, सुरों का जादू आज भी बरकरार

रानू मंडल की आवाज में वही मिठास और गहराई सुनकर वहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए. रेलवे स्टेशन पर 'एक प्यार का नगमा है' गाकर रातों-रात स्टार बनीं रानू मंडल ने बाद में बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ 'तेरी मेरी कहानी' गाना गाया था. इस वायरल वीडियो ने नेटिज़न्स को एक बार फिर वही पुराना दौर याद दिला दिया है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन के 3AC कोच में पान वाले ने खोल लिया खोखा, चूना लगाते वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर उमड़ा फैंस का प्यार, लोग बोले- "टैलेंट कभी खत्म नहीं होता"

यह वीडियो सामने आते ही इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफार्मों पर छा गया है. लोग रानू मंडल की आवाज और उनके सादगी भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."आवाज में आज भी वही जादू है, सुरों की यह मिठास दिल को छू जाती है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "चाहे कुछ भी हो जाए, रानू मंडल की आवाज की कुदरती मिठास को कोई नकार नहीं सकता." वहीं एक और यूजर ने कहा... "फैंस का प्यार देखकर अच्छा लगा, टैलेंट हमेशा जिंदा रहता है."

यह भी पढ़ें: फेक टोल मनी मांगने पहुंचा शख्स, ड्राइवर ने कर दी बोलती बंद

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 03:15 PM (IST)
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