बीच सड़क फैंस से घिर गईं रानू मंडल, फिर गुनगुनाया तेरी मेरी गाना
Ranu Mondal viral video song: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल अपने सादे अंदाज में रेड और ब्लैक चेक प्रिंट वाले टॉप में नजर आ रही हैं.
एक समय अपनी सुरीली आवाज से रातों-रात पूरे देश को दीवाना बनाने वाली रानू मंडल एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सड़क किनारे अपने प्रशंसकों से घिरी नजर आ रही हैं. फैंस की प्यार भरी फरमाइश पर रानू मंडल ने जब अपना मशहूर गाना 'तेरी मेरी कहानी' गुनगुनाना शुरू किया, तो सुनने वाले एक बार फिर उनकी जादुई आवाज के मुरीद हो गए.
फैंस ने घेरा, तो शुरू कर दिया सुरीला ताना-बाना
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल अपने सादे अंदाज में रेड और ब्लैक चेक प्रिंट वाले टॉप में नजर आ रही हैं. सड़क पर उन्हें देखते ही वहां मौजूद प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई. फैंस ने बड़े ही प्यार से उनसे अपना सबसे सुपरहिट गाना 'तेरी मेरी कहानी' गाने का अनुरोध किया. फैंस की बात मानकर रानू मंडल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सुरीली तान छेड़ी और अपनी सुरीली आवाज में गाना गाकर समां बांध दिया.
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पुरानी यादें हुईं ताजा, सुरों का जादू आज भी बरकरार
रानू मंडल की आवाज में वही मिठास और गहराई सुनकर वहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए. रेलवे स्टेशन पर 'एक प्यार का नगमा है' गाकर रातों-रात स्टार बनीं रानू मंडल ने बाद में बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया के साथ 'तेरी मेरी कहानी' गाना गाया था. इस वायरल वीडियो ने नेटिज़न्स को एक बार फिर वही पुराना दौर याद दिला दिया है.
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सोशल मीडिया पर उमड़ा फैंस का प्यार, लोग बोले- "टैलेंट कभी खत्म नहीं होता"
यह वीडियो सामने आते ही इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफार्मों पर छा गया है. लोग रानू मंडल की आवाज और उनके सादगी भरे अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."आवाज में आज भी वही जादू है, सुरों की यह मिठास दिल को छू जाती है." दूसरे यूजर ने कमेंट किया... "चाहे कुछ भी हो जाए, रानू मंडल की आवाज की कुदरती मिठास को कोई नकार नहीं सकता." वहीं एक और यूजर ने कहा... "फैंस का प्यार देखकर अच्छा लगा, टैलेंट हमेशा जिंदा रहता है."
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