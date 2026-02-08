Video: काम पटरी से कूड़ा उठाना और आवाज सोनू निगम जैसी, जब मजदूर ने चलाया सुरों सा जादू तो झूम उठा इंटरनेट
वीडियो किसी बड़े मंच का नहीं, न किसी म्यूजिक शो का है, बल्कि रेलवे स्टेशन की पटरियों के किनारे जिंदगी से जूझ रहे एक मजदूर का है, जो कूड़ा बीनते हुए ऐसा गाना गाता नजर आ रहा है.
सोशल मीडिया की दुनिया अजीबो-गरीब लेकिन दिल छू लेने वाले किस्सों से भरी पड़ी है. यहां कब कौन सा वीडियो लोगों की आंखें नम कर दे और कब कोई अनजाना चेहरा स्टार बन जाए, कहा नहीं जा सकता. हाल के दिनों में ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह वीडियो किसी बड़े मंच का नहीं, न किसी म्यूजिक शो का है, बल्कि रेलवे स्टेशन की पटरियों के किनारे जिंदगी से जूझ रहे एक मजदूर का है, जो कूड़ा बीनते हुए ऐसा गाना गाता नजर आ रहा है कि सुनने वाले हैरान रह जा रहे हैं.
कूड़ा बीनता मजदूर और आवाज एक दम सोनू निगम जैसी
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मजदूर रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है और कूड़ा बीनते हुए सोनू निगम की मशहूर आवाज में वीर जारा फिल्म का गीत “दो पल रुका ख्वाबों का कारवां” गुनगुना रहा है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी आवाज हूबहू सोनू निगम जैसी लग रही है. आंखें बंद कर सुनें तो कोई भी धोखा खा जाए. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार सुन रहे हैं.
बेहद सादगी भरे अंदाज में गुनगुनाया गाना
बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी रेलवे स्टेशन के आसपास का है, जहां यह मजदूर रोज की तरह कूड़ा बीनने का काम कर रहा था. इसी दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मजदूर बेहद सादगी से, बिना किसी दिखावे के, पूरे मन से गाना गा रहा है. न उसके पास माइक है, न स्टेज, न कोई लाइट, फिर भी उसकी आवाज सीधे दिल में उतर जाती है.
यूजर्स ने जमकर की तारीफ
सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है कि भगवान ने आवाज तो कमाल की दी है, बस किस्मत साथ नहीं दे पाई. तो कोई कह रहा है कि हुनर किसी हालात का मोहताज नहीं होता. कई लोग तो इस मजदूर को अगला सोनू निगम तक कहने लगे हैं. कुछ यूजर्स ने यह भी मांग की है कि किसी म्यूजिक कंपनी या बड़े सिंगर को आगे आकर इस शख्स की मदद करनी चाहिए. वीडियो को shubh_1858 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
