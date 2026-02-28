वाह क्या नसीब है... दुल्हन को लेकर सीधे दारू के ठेके पर पहुंचा दूल्हा, वीडियो वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवाह क्या नसीब है... दुल्हन को लेकर सीधे दारू के ठेके पर पहुंचा दूल्हा, वीडियो वायरल

वीडियो के साथ मजाकिया अंदाज में लिखा गया कैप्शन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. बहुत नसीब वाला लड़का है, जो इतनी अच्छी पत्नी मिली है, सर्वगुण संपन्न.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 28 Feb 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @DineshRedBull नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ मजाकिया अंदाज में लिखा गया कैप्शन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. बहुत नसीब वाला लड़का है, जो इतनी अच्छी पत्नी मिली है, सर्वगुण संपन्न.

शादी के जोड़े में दूल्हा-दुल्हन पहुंचे शराब की दुकान

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन शादी के पूरे जोड़े में नजर आ रहे हैं. आमतौर पर शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन अपने घर या किसी रिश्तेदार के यहां जाते हैं, लेकिन यहां नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला. दोनों सीधे शराब की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां से शराब की बोतल खरीदते दिखाई देते हैं. 

इस अनोखे और मजेदार सीन को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. लोग इस पर तरह-तरह के मजाकिया कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है, वाह क्या नसीब है, तो कोई लिख रहा है, ऐसी समझदार पत्नी सबको मिले. 

मनोरंजन के लिए बनाया गया वीडियो

हालांकि, यह वीडियो पूरी तरह से एक कॉमेडी क्रिएटर ने मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया है. इसका असल जिंदगी या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है. वीडियो को सिर्फ हंसी-मजाक के लिए शूट किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर वायरल कमेंट्स

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे शेयर कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे आज के दौर की मॉडर्न शादी बता रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ हल्के-फुल्के मनोरंजन के रूप में देख रहे हैं. यह वीडियो लोगों के लिए हंसी का एक अच्छा जरिया बन गया है. सोशल मीडिया पर ऐसे मजेदार वीडियो अक्सर ट्रेंड में आ जाते हैं और लोगों को रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच थोड़ा मुस्कुराने का मौका दे देते हैं. 

Published at : 28 Feb 2026 01:58 PM (IST)
