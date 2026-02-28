हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल

इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हल्दी फंक्शन के दौरान डांस कर रही एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हंसी मजाक का माहौल पल भर में सन्नाटे में बदल जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Feb 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

शादी के फंक्शन अब सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सोशल मीडिया कंटेंट का सबसे बड़ा मंच बन चुके हैं. खासकर हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे फंक्शन तो रील्स और वायरल वीडियो की फैक्ट्री बन गए हैं. हर कोई चाहता है कि उसका डांस सबसे अलग हो, सबसे हटकर हो और इंटरनेट पर छा जाए. लेकिन कई बार ये खुशी का पल अचानक हादसे में बदल जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हल्दी फंक्शन के दौरान डांस कर रही एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हंसी मजाक का माहौल पल भर में सन्नाटे में बदल जाता है.

हल्दी फंक्शन में डांस कर रही थी लड़की

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि हल्दी की रस्म चल रही है. सजावट से सजा आंगन, पीछे रंग बिरंगा टैंट, सामने बैठी सहेलियां और बीच में खड़ी एक लड़की जो पूरे जोश में डांस कर रही है. उसकी सहेलियां तालियां बजाकर उसे चीयर कर रही हैं और माहौल पूरी तरह जश्न वाला नजर आता है. लड़की भी पूरे एक्सप्रेशन और एनर्जी के साथ स्टेप्स करती दिख रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priya 😕 (@priya______dancer____)

हवा के झोंके से लड़की पर आ गिरा टैंट

लेकिन तभी अचानक मौसम करवट लेता है. तेज हवा का एक झोंका आता है और पीछे लगा टैंट हिलने लगता है. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, टैंट का एक हिस्सा उखड़कर सीधे डांस कर रही लड़की के ऊपर आ गिरता है. कपड़े और डंडों का हिस्सा उसके कंधों पर आकर लगता है. वह अचानक झटके से पीछे की ओर झुकती है और दर्द से कराहने लगती है. वो तो गनीमत रही कि ये टैंट उसके सिर पर नहीं लगा वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

इसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा

पहले तो आसपास बैठे कुछ मेहमान इस घटना को मजाक समझकर हंस पड़ते हैं. उन्हें लगता है कि शायद यह हल्का फुल्का हादसा है. लेकिन जब लड़की सच में दर्द से कराहती नजर आती है और उठने में दिक्कत महसूस करती है, तो माहौल तुरंत बदल जाता है. उसकी सहेलियां और परिवार के लोग तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और टैंट हटाकर उसे संभालते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग घबराए हुए नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें: वाह क्या नसीब है... दुल्हन को लेकर सीधे दारू के ठेके पर पहुंचा दूल्हा, वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, रंग में भंग पड़ गया

वीडियो को priya______dancer____ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हे भगवान सिर पर लगती तो क्या होता. एक और यूजर ने लिखा...बेचारी का उत्साह दर्द में बदल गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इसे कहते हैं रंग में भंग पड़ना.

यह भी पढ़ें: Video: रस्म के लिए लड़की वालों ने बंद किया डीजे तो भड़क गई बारात, फिर दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, वीडियो वायरल

Published at : 28 Feb 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Haldi Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल
इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: रस्म के लिए लड़की वालों ने बंद किया डीजे तो भड़क गई बारात, फिर दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, वीडियो वायरल
रस्म के लिए लड़की वालों ने बंद किया डीजे तो भड़क गई बारात, फिर दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे
ट्रेंडिंग
वाह क्या नसीब है... दुल्हन को लेकर सीधे दारू के ठेके पर पहुंचा दूल्हा, वीडियो वायरल
वाह क्या नसीब है... दुल्हन को लेकर सीधे दारू के ठेके पर पहुंचा दूल्हा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: भारत से अमेरिका अपना हाथ खींच रहा ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: America के मूड के हिसाब से भारत को बदलना होगा ? । IOI
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
शिक्षा
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget