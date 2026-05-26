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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'मस्ती है या जबरदस्ती' स्टेज पर चढ़ हसीना को रोमांटिक ताऊ ने दे दिया चुम्मा- बवाल काट रहा वीडियो

'मस्ती है या जबरदस्ती' स्टेज पर चढ़ हसीना को रोमांटिक ताऊ ने दे दिया चुम्मा- बवाल काट रहा वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस चल रही होती है. तभी एक बुजुर्ग शख्स, जिन्हें लोग ‘चाचा’ कहकर बुला रहे हैं, अचानक स्टेज पर चढ़ जाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 26 May 2026 04:26 PM (IST)
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स्टेज पर म्यूजिक गूंज रहा था, लाइट्स चमक रही थीं और एक हसीना अपने ठुमकों से माहौल में आग लगा रही थी…लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शो का रंग ही बदल दिया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बुजुर्ग चाचा ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया. उम्र जहां आमतौर पर आराम करने की होती है, वहां चाचा का यह अंदाज इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. कोई इसे मस्ती कह रहा है तो कोई जबरदस्ती. लेकिन एक बात तय है यह वीडियो लोगों को स्क्रॉल करने नहीं दे रहा.

स्टेज पर एंट्री और अचानक बदला माहौल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस चल रही होती है. तभी एक बुजुर्ग शख्स, जिन्हें लोग ‘चाचा’ कहकर बुला रहे हैं, अचानक स्टेज पर चढ़ जाते हैं. शुरुआत में यह सामान्य लगता है, लेकिन अगले ही पल वह डांसर को बाहों में भर लेते हैं. इतना ही नहीं, वह उसे किस भी कर देते हैं. यह सब इतना अचानक होता है कि कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद लोग भी समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है.

 
 
 
 
 
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डांसर की झिझक और फिर बदला मूड

इस घटना के बाद डांसर पहले थोड़ा असहज नजर आती है. उसके चेहरे के हावभाव से साफ दिखता है कि वह इस अचानक हुए व्यवहार से चौंक गई है. लेकिन कुछ ही पलों बाद वह खुद को संभालती है और माहौल को फिर से हल्का बनाने की कोशिश करती है. इसके बाद वह उसी बुजुर्ग के साथ डांस करने लगती है. जैसे-जैसे म्यूजिक तेज होता है, दोनों ठुमके लगाने लगते हैं और धीरे-धीरे पूरा माहौल फिर से मस्ती में बदल जाता है.

क्राउड की हूटिंग और वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही डांस शुरू होता है, नीचे खड़ा क्राउड जोर-जोर से हूटिंग करने लगता है. लोग इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद करने लगते हैं. यही वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. वीडियो को देखकर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे मजेदार बता रहा है, तो कोई इसे अनुचित हरकत कह रहा है.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

सोशल मीडिया पर मजाक और बहस दोनों

इस वीडियो को लेकर इंटरनेट पर दो तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ कुछ यूजर्स मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं...“चाचा पेंशन की उम्र में कुंवारों को टेंशन दे रहे हैं”, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे गलत व्यवहार मानते हुए सवाल उठा रहे हैं कि सार्वजनिक मंच पर इस तरह का व्यवहार कितना सही है. हालांकि, वीडियो ने एंटरटेनमेंट और विवाद दोनों का तड़का लगाकर सोशल मीडिया पर अपनी जगह बना ली है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

Published at : 26 May 2026 04:26 PM (IST)
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