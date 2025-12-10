हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: राष्ट्रपति ने पहनाया मेडल लड़के ने तुरंत उतारा, सर्टिफिकेट भी हाथों से नहीं लिया, वायरल हो रहा वीडियो

Video: राष्ट्रपति ने पहनाया मेडल लड़के ने तुरंत उतारा, सर्टिफिकेट भी हाथों से नहीं लिया, वायरल हो रहा वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी खास मौके के तहत छात्रों को मेडल और सर्टिफिकेट वितरित कर रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 10 Dec 2025 06:56 PM (IST)
राष्ट्रपति के हाथों पदक लेना हर इंसान का सपना होता है. खासकर खिलाड़ियों और अदाकारों को तो कई बार राष्ट्रपति के हाथों सम्मान दिया भी जा चुका है. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर हर कोई चौंक गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथों पदक लेने के बाद एक छात्र ने ऐसी हरकत कर दी कि लोग इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं और तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं. चलिए जानते हैं क्या है वायरल वीडियो में.

राष्ट्रपति ने पहनाया मेडल, छात्र ने तुरंत उतार दिया

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी खास मौके के तहत छात्रों को मेडल और सर्टिफिकेट वितरित कर रही हैं. तभी स्टेज पर एक छात्र राष्ट्रपति से मेडल लेने आता है और जैसे ही राष्ट्रपति उसे अपने हाथों से मेडल पहनाती हैं वैसे ही छात्र मेडल को तुरंत गले से निकाल देता है. इतना ही नहीं दिया गया सर्टिफिकेट भी वो छात्र अपने हाथों में नहीं थामता, बल्कि उसके साथ आए परिजन उस सर्टिफिकेट को स्वीकार करते हैं. अब इस वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर बहस को जन्म दे दिया है और लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं.

नहीं लिया सर्टिफिकेट भी तो यूजर्स ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के मुताबिक छात्र मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है जो स्पेशल चाइल्ड के तौर पर मेडल लेने आया था. कई लोगों ने कहा कि इस लड़के की मानसिक हालत ठीक नहीं है ऐसे में किसी भी नई चीज को स्वीकर करना स्पेशल चाइल्ड के लिए आसान नहीं होता है और वो इनसे दूर रहते हैं. उस लड़के को तो ये भी नहीं मालूम कि हो क्या रहा है. इसके अलावा ग्रोक से जब यूजर्स ने वीडियो की सच्चाई जाननी चाही तो ग्रोक ने भी यही उत्तर दिया और कहा कि छात्र यानी वो लड़का मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है.

यह भी पढ़ें: ये टीचर नहीं रजनीकान्त है! क्लास में मस्ती कर रहे छात्रों को माड़साब ने दीवार पर उठा उठाकर फेंका, वायरल हो रहा वीडियो

पोस्ट को लेकर आग बबूला हुए यूजर्स

कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि इस स्थिति में होते हुए भी उसने कुछ अचीव किया होगा तब जाकर राष्ट्रपति से मेडल ले पा रहा है. खुद की रीच और व्यूज के लिए फालतू के मुद्दे बनाना बंद करो. दरअसल, यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था..." राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मेडल पहनाया फिर इस लड़के ने निकाल दिया आखिर इस लड़के ने ऐसा क्यों किया आप बता सकते हैं..." इसके बाद से ही लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी थीं.

यह भी पढ़ें: Video: 'जज्बे को सलाम' आधा शरीर लकवाग्रस्त फिर भी जेप्टो डिलीवरी कर रही हैं 52 साल की वीना- वीडियो वायरल

Published at : 10 Dec 2025 06:56 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

