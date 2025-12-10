बाराबंकी: खड़े ट्रक से टकराने के बाद कार में लगी आग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बुधवार (10 दिसंबर) सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उस समय चीखपुकार मच गई. जब यहां कुडवा गांव के पास बेकाबू कार ने आगे खड़ी कार में टक्कर मार दी. जिसमें पांच लोगों की मौत हो गयी,जबकि कई घायल हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लग गयी, खेतों में मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को फोन कर किसी तरह कार के अन्दर फंसे लोगों को बाहर निकाला.

अभी एक लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है. उधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेज दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

सुबेहा थाना इलाके में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों को तबाह कर दिया. यहां कुड़वां गांव के निकट तेज रफ्तार से आ रही ब्रेज़ा कार ने पहले से खड़ी वैगनआर में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं. ब्रेज़ा में सवार चार लोगों में तीन महिलाएं और एक लड़की थी. इनमें से तीन सुरक्षित हैं, लेकिन एक लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं वैगनआर में तीन बच्चे, एक महिला और एक पुरुष सवार थे.

घटनास्थल पर ही एक महिला और एक लड़की की मौत हो गई. दो बच्चियां जो 6 और 7 साल की थीं, उन्हें सीएचसी हैदरगढ़ भेजा गया था, कुल मिलाकर अब तक 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है.

दोनों गाड़ियों में एक दर्जन लोग थे

खेत में काम कर रहे प्रत्यक्षदर्शी दीपक ने घटना का आंखों देखा हाल सुनाया. उन्होंने बताया, "हम खेत में काम में लगे थे कि अचानक पीछे से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आई और दूसरी गाड़ी से जोरदार टकरा गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि तुरंत दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी. हम दौड़कर मौके पर पहुंचे और जैसे-तैसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. दोनों गाड़ियों में करीब एक दर्जन लोग होंगे.

पांच का इलाज जारी

हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पांच लोगों को मृत घोषित किया गया है. वहीं पांच लोगों को गंभीर अवस्था में यहां जिला अस्पताल लेकर आया गया है जिसमें से एक व्यक्ति की हालत काफी गंभीर थी, जिसे इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेजा गया है. बाकी चार घायलों का इलाज यहां किया जा रहा है.