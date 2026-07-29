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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: विदेशी कपल ने पूछा- कूड़ेदान कहां है? सिक्योरिटी गार्ड ने बालकनी से नीचे फेंक दिया कचरा

Video: विदेशी कपल ने पूछा- कूड़ेदान कहां है? सिक्योरिटी गार्ड ने बालकनी से नीचे फेंक दिया कचरा

वायरल वीडियो में स्पेन के ट्रैवल ब्लॉगर ग्रेटा और लुआन अपने Airbnb अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि कूड़ा कहां फेंका जाए. इसके बाद जो गार्ड ने किया उसने कपल को चौंका दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jul 2026 07:45 PM (IST)
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भारत घूमने आए एक स्पेनिश कपल के साथ ऐसा अनुभव हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी. कपल ने अपने Airbnb अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से सिर्फ इतना पूछा कि कूड़ा कहां फेंकना है, लेकिन उन्हें जो जवाब मिला, उसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी. गार्ड ने कूड़े का बैग लिया और मुस्कुराते हुए उसे सीधे बालकनी से नीचे फेंक दिया. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद कुछ लोग हैरान हैं, तो कुछ नाराजगी जता रहे हैं. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना भारत के किस शहर की है.

कूड़ेदान का पता पूछा, मिला चौंकाने वाला जवाब

वायरल वीडियो में स्पेन के ट्रैवल ब्लॉगर ग्रेटा और लुआन अपने Airbnb अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि कूड़ा कहां फेंका जाए. इसके बाद गार्ड बिना कुछ कहे कूड़े का बैग अपने हाथ में लेता है और सीधे बालकनी से नीचे फेंक देता है. गार्ड के चेहरे पर मुस्कान भी दिखाई देती है, जबकि कपल उसकी इस हरकत को देखकर हैरान रह जाता है. वीडियो पर लिखा गया है, "हमने अपने Airbnb के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि कूड़ेदान कहां है और उन्होंने ऐसा जवाब दिया."

 
 
 
 
 
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कपल ने कहा- यकीन ही नहीं हुआ

वीडियो शेयर करते हुए कपल ने लिखा कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ यह पूछा था कि कूड़ा कहां डालना है, लेकिन उन्हें जो तरीका दिखाया गया, वह पूरी तरह चौंकाने वाला था. कपल ने यह भी लिखा कि इस घटना के बाद उन्हें समझ आया कि आखिर कुछ जगहों पर सड़कों पर कूड़ा क्यों दिखाई देता है. हालांकि, उन्होंने पूरे देश के बारे में कोई सामान्य टिप्पणी नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने अनुभव को साझा किया.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उठाए सवाल

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि कूड़ा सार्वजनिक जगह पर फेंकना बिल्कुल गलत है और इससे सफाई व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है. कुछ लोगों ने लिखा कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, तो शहरों को साफ रखना मुश्किल नहीं होगा. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं.

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कई लोगों ने कहा- एक व्यक्ति से पूरे देश को मत आंकिए

वहीं दूसरी ओर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा कि किसी एक व्यक्ति की हरकत के आधार पर पूरे देश या उसके लोगों को नहीं आंका जाना चाहिए. लोगों का कहना था कि भारत में लाखों लोग सफाई को लेकर जागरूक हैं और कूड़ा सही जगह पर ही फेंकते हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि हर समाज में कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन उनकी वजह से पूरे देश की छवि खराब करना सही नहीं है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 07:45 PM (IST)
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