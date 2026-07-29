विदेशी कपल ने पूछा- कूड़ेदान कहां है? सिक्योरिटी गार्ड ने बालकनी से नीचे फेंक दिया कचरा

भारत घूमने आए एक स्पेनिश कपल के साथ ऐसा अनुभव हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी. कपल ने अपने Airbnb अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से सिर्फ इतना पूछा कि कूड़ा कहां फेंकना है, लेकिन उन्हें जो जवाब मिला, उसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी. गार्ड ने कूड़े का बैग लिया और मुस्कुराते हुए उसे सीधे बालकनी से नीचे फेंक दिया. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद कुछ लोग हैरान हैं, तो कुछ नाराजगी जता रहे हैं. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना भारत के किस शहर की है.

कूड़ेदान का पता पूछा, मिला चौंकाने वाला जवाब

वायरल वीडियो में स्पेन के ट्रैवल ब्लॉगर ग्रेटा और लुआन अपने Airbnb अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि कूड़ा कहां फेंका जाए. इसके बाद गार्ड बिना कुछ कहे कूड़े का बैग अपने हाथ में लेता है और सीधे बालकनी से नीचे फेंक देता है. गार्ड के चेहरे पर मुस्कान भी दिखाई देती है, जबकि कपल उसकी इस हरकत को देखकर हैरान रह जाता है. वीडियो पर लिखा गया है, "हमने अपने Airbnb के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि कूड़ेदान कहां है और उन्होंने ऐसा जवाब दिया."

View this post on Instagram A post shared by Greta and Luan (@samayotheory)

कपल ने कहा- यकीन ही नहीं हुआ

वीडियो शेयर करते हुए कपल ने लिखा कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ यह पूछा था कि कूड़ा कहां डालना है, लेकिन उन्हें जो तरीका दिखाया गया, वह पूरी तरह चौंकाने वाला था. कपल ने यह भी लिखा कि इस घटना के बाद उन्हें समझ आया कि आखिर कुछ जगहों पर सड़कों पर कूड़ा क्यों दिखाई देता है. हालांकि, उन्होंने पूरे देश के बारे में कोई सामान्य टिप्पणी नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने अनुभव को साझा किया.

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उठाए सवाल

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि कूड़ा सार्वजनिक जगह पर फेंकना बिल्कुल गलत है और इससे सफाई व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है. कुछ लोगों ने लिखा कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, तो शहरों को साफ रखना मुश्किल नहीं होगा. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं.

यह भी पढ़ें: Cab Driver Viral Video : मैं पूरा किराया लूंगा'... कैब ड्राइवर की इस बात पर भड़की महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

कई लोगों ने कहा- एक व्यक्ति से पूरे देश को मत आंकिए

वहीं दूसरी ओर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा कि किसी एक व्यक्ति की हरकत के आधार पर पूरे देश या उसके लोगों को नहीं आंका जाना चाहिए. लोगों का कहना था कि भारत में लाखों लोग सफाई को लेकर जागरूक हैं और कूड़ा सही जगह पर ही फेंकते हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि हर समाज में कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन उनकी वजह से पूरे देश की छवि खराब करना सही नहीं है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: CJP Protest Viral Video : CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल