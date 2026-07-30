हिम तेंदुए ने किया भैंसे का शिकार, पहाड़ से भरभराकर गिरे- वीडियो वायरल

Snow Leopard Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन जंगली जानवरों के कई हैरान कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जो नेचर के खतरनाक सीन को करीब से दिखा देते हैं. इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऊंचे पहाड़ों के बीच एक हिम तेंदुआ अपने शिकार का पीछा करता नजर आता है. शिकार को पकड़ने की कोशिश में जो कुछ होता है, उसे देखकर लोग भी हैरान रह जाते हैं. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

हिम तेंदुए ने किया भैंसे का शिकार

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्फीले और पथरीले पहाड़ों के बीच एक हिम तेंदुआ (Snow Leopard) हिमालयन ब्लू शीप (भारल) का शिकार करने के लिए तेजी से उसकी ओर दौड़ता है. अपनी जान बचाने के लिए भारल भी तेजी से चट्टानों पर भागने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में हिम तेंदुआ उसे पकड़ लेता है. इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है. लड़ाई के दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे ऊंची चट्टानों से नीचे की ओर लुढ़कते हुए नजर आते हैं. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे लोगों की आवाज भी सुनाई देती है. वे लगातार कहते हैं, अरे मार दिया, मार दिया, इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है.

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हिम तेंदुआ कैसे करता है शिकार?

पोस्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, हिम तेंदुआ दुनिया के सबसे फुर्तीले शिकारी जीवों में से एक माना जाता है. यह ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए पूरी तरह अनुकूल होता है. शिकार करते समय यह छिपकर हमला करता है और अचानक तेज छलांग लगाकर अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है. वहीं हिमालयन ब्लू शीप (भारल) खड़ी और पथरीली चट्टानों पर तेजी से दौड़ने और चढ़ने में माहिर होती है. यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसकी मदद से वह कई बार शिकारी से बच निकलती है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, लगता है दोनों की मौत हो गई. वहीं दूसरे यूजर ने कहा अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा. वहीं कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करने वाले कैमरा पर्सन की भी तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, ऐसे कैमरा पर्सन की दुनिया को जरूरत है. जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, कैमरा वर्क कमाल का है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि हो सकता है हिम तेंदुआ घायल हुआ हो, लेकिन वह जिंदा बच गया हो.

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