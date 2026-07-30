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ताजमहल घूमने आई विदेशी महिला पर बंदर का हमला, हाथ पर काटा, Video वायरल

दक्षिण कोरिया से आई महिला पर्यटक मंगलवार को ताजमहल देखने पहुंची थी. इसी दौरान ईस्टर्न गेट के पास एक बंदर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jul 2026 10:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल घूमने आई दक्षिण कोरिया की एक महिला पर्यटक के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. ताजमहल के ईस्टर्न गेट के पास एक बंदर ने अचानक महिला पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया. हमले में महिला के हाथ से काफी खून बहने लगा. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में घायल महिला दर्द से परेशान नजर आती है, जबकि आसपास मौजूद लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं.

अचानक बंदर ने किया हमला, हाथ पर लगा गहरा जख्म

जानकारी के मुताबिक, दक्षिण कोरिया से आई महिला पर्यटक मंगलवार को ताजमहल देखने पहुंची थी. इसी दौरान ईस्टर्न गेट के पास एक बंदर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया. हमले से महिला के हाथ में गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की कोशिश की.

वीडियो में दर्द से कराहती दिखी महिला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपना घायल हाथ पकड़कर खड़ी है और काफी दर्द में दिखाई दे रही है. उसके साथ मौजूद व्यक्ति बार-बार लोगों से पूछता है कि अस्पताल कहां है और जल्दी इलाज कैसे मिलेगा. स्थानीय लोग भी महिला को मेडिकल सहायता दिलाने की कोशिश करते नजर आते हैं. बताया जा रहा है कि पहले महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल भेजा गया.

एम्बुलेंस की देरी पर उठे सवाल

घटना के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचना दी. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बुलेंस करीब एक घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची. इस देरी को लेकर ASI ने संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है और एम्बुलेंस चालक की कथित लापरवाही की जांच की मांग की है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कई यूजर्स ने कहा कि देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. कुछ लोगों ने बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की. वहीं कई लोगों ने उम्मीद जताई कि घायल महिला जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 10:04 AM (IST)
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