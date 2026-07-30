ताजमहल घूमने आई विदेशी महिला पर बंदर का हमला, हाथ पर काटा, Video वायरल

उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल घूमने आई दक्षिण कोरिया की एक महिला पर्यटक के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. ताजमहल के ईस्टर्न गेट के पास एक बंदर ने अचानक महिला पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया. हमले में महिला के हाथ से काफी खून बहने लगा. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में घायल महिला दर्द से परेशान नजर आती है, जबकि आसपास मौजूद लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं.

अचानक बंदर ने किया हमला, हाथ पर लगा गहरा जख्म

जानकारी के मुताबिक, दक्षिण कोरिया से आई महिला पर्यटक मंगलवार को ताजमहल देखने पहुंची थी. इसी दौरान ईस्टर्न गेट के पास एक बंदर ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ पर काट लिया. हमले से महिला के हाथ में गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उसकी मदद की और इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की कोशिश की.

A monkey attacked a South Korean woman tourist at the Taj Mahal in Agra, biting her on the hand and causing bleeding.



The injured tourist reportedly had to wait for nearly an hour for an ambulance while she remained in severe pain.

— Her companion asked people, "Where do we go?"… pic.twitter.com/uZgSFblG0V — زماں (@Delhiite_) July 28, 2026

वीडियो में दर्द से कराहती दिखी महिला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपना घायल हाथ पकड़कर खड़ी है और काफी दर्द में दिखाई दे रही है. उसके साथ मौजूद व्यक्ति बार-बार लोगों से पूछता है कि अस्पताल कहां है और जल्दी इलाज कैसे मिलेगा. स्थानीय लोग भी महिला को मेडिकल सहायता दिलाने की कोशिश करते नजर आते हैं. बताया जा रहा है कि पहले महिला को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल भेजा गया.

एम्बुलेंस की देरी पर उठे सवाल

घटना के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचना दी. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्बुलेंस करीब एक घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची. इस देरी को लेकर ASI ने संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है और एम्बुलेंस चालक की कथित लापरवाही की जांच की मांग की है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कई यूजर्स ने कहा कि देश के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए. कुछ लोगों ने बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की. वहीं कई लोगों ने उम्मीद जताई कि घायल महिला जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.

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