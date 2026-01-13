सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की छवि और जिम्मेदारी को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी रोड साइड कैफे में कुर्सी पर बैठा नजर आता है, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि वह शराब के नशे में बुरी तरह धुत है. शरीर ढीला पड़ा है, आंखें बंद हैं और होशोहवास पूरी तरह गायब है. यह नजारा इतना हैरान करने वाला है कि देखने वाले कुछ पल के लिए यह समझ ही नहीं पाते कि सामने बैठा शख्स वाकई कानून का रखवाला है.

शराब के नशे में विदेशी महिला के सामने गिरा पुलिसकर्मी

वीडियो में दिखता है कि पुलिसकर्मी कैफे में अकेला बैठा है, सामने टेबल पर सामान रखा है और आसपास लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही पलों में वह कुर्सी से धड़ाम होकर जमीन पर गिर पड़ेगा. इसी दौरान वहां एक विदेशी महिला पहुंचती है, जो इस अजीब दृश्य को देखकर अपना मोबाइल निकाल लेती है. वह वीडियो बनाते हुए सवाल करती है कि क्या यह व्यक्ति वाकई पुलिस वाला है. उसका यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि आमतौर पर पुलिस से अनुशासन और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, न कि इस तरह की हालत की.

गिरने के बाद भी नहीं संभला पुलिसकर्मी, देखते रहे लोग

कुछ ही सेकंड में जो होता है, वह वीडियो को और ज्यादा चौंकाने वाला बना देता है. नशे में झूलता हुआ पुलिसकर्मी अचानक संतुलन खो देता है और कुर्सी समेत नीचे गिर पड़ता है. गिरने की आवाज तेज होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे खुद इस बात का कोई होश नहीं रहता कि वह जमीन पर आ चुका है. लोग उसे देखते रह जाते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ सिर हिलाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी की हालत जस की तस बनी रहती है. वह इतना नशे में होता है कि उठने या संभलने की कोशिश तक नहीं करता.

यूजर्स बोले, सस्पेंड होना चाहिए

वीडियो को justketh_irl नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अमेरिका क्या कहता था? एक और यूजर ने लिखा...वाह पुलिस वाले भैया, क्या मान बढ़ाया है देश का., इन्हें तो सस्पेंड होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस दुनिया की सबसे बुरी चीज शराब है.

