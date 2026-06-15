लड़की छेड़ने वाले मनचलों का पुलिस ने उतारा भूत, बीच सड़क सबके सामने बजाए लट्ठ- वीडियो वायरल

आजकल का माहौल खासतौर पर लड़कियों के लिए सुरक्षित बिल्कुल नहीं है. सुबह हो या शाम जब घर की बहन बेटियां बाहर निकलती है तो घर से एक ही सलाह दी जाती है कि अकेले मत जाओ भाई या पति को साथ लेकर जाओ. ऐसा कुछ मनचलों की वजह से होता है जो कॉलेज, पार्लर और मॉल वगैरह के बाहर केवल इसी फिराक में घूमते हैं ताकि किसी महिला या लड़की को छेड़ सकें. लेकिन ऐसे मनचलों का पुलिस ने इलाज बांध दिया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पुलिस कुछ मनचलों को बीच सड़क बैठाकर उनके पैरों पर लट्ठ बजा रही है और दावा किया जा रहा है कि ये मनचले आती जाती महिलाओं को परेशान किया करते थे.

मनचलों पर पुलिस ने बरसाए लट्ठ

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की टीम शहर के बीच सड़क पर कुछ मनचलों को बैठाकर उनके पैरों पर लट्ठ मारती दिखाई दे रही है. इस दौरान तीन मनचलों को सड़क पर पैर फैलाकर बैठाया गया है और एक पुलिस वाला मोटा डंडा लेकर उनके पैरों पर जिस तरह से मारता है वो दर्द से तड़प उठते हैं. पुलिस वाला एक एक करके मनचलों के पैरों की सुताई करता है जिससे बाकी मनचलों में लट्ठ बजने का डर देखते ही बनता है.

Andhra Police in Visakhapatnam publicly thrashed 3 youths with lathis for harassing college girls. Video shows barefoot accused being beaten and forced to sit on the roadside as a crowd watches. pic.twitter.com/howDmRmX5f — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 15, 2026

एक एक करके टांगो पर मारे डंडे

इसके बाद दूसरे मनचले के पैरों पर लट्ठ से चोट की जाती है जिससे वो दर्द से तड़प उठता है. आखिरी वाले के जब लट्ठ पड़ते हैं तो वो ऐसे रिएक्ट करता है मानों कसम खा रहा हो कि आज के बाद किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं करुंगा. दावा किया जा रहा है कि ये तीनों लोग आती जाती लड़कियों को परेशान करते थे. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

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यूजर्स बोले, इन लोगों का यही इलाज है

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो पुराना लग रहा है और ये लोग लड़कियों को छेड़ा करते थे. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों का यही इलाज होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर पुलिस ही सजा दे देगी तो फिर अदालत का क्या ही काम रह गया है.

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