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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लड़की छेड़ने वाले मनचलों का पुलिस ने उतारा भूत, बीच सड़क सबके सामने बजाए लट्ठ- वीडियो वायरल

Video: लड़की छेड़ने वाले मनचलों का पुलिस ने उतारा भूत, बीच सड़क सबके सामने बजाए लट्ठ- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की टीम शहर के बीच सड़क पर कुछ मनचलों को बैठाकर उनके पैरों पर लट्ठ मारती दिखाई दे रही है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 15 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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आजकल का माहौल खासतौर पर लड़कियों के लिए सुरक्षित बिल्कुल नहीं है. सुबह हो या शाम जब घर की बहन बेटियां बाहर निकलती है तो घर से एक ही सलाह दी जाती है कि अकेले मत जाओ भाई या पति को साथ लेकर जाओ. ऐसा कुछ मनचलों की वजह से होता है जो कॉलेज, पार्लर और मॉल वगैरह के बाहर केवल इसी फिराक में घूमते हैं ताकि किसी महिला या लड़की को छेड़ सकें. लेकिन ऐसे मनचलों का पुलिस ने इलाज बांध दिया है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पुलिस कुछ मनचलों को बीच सड़क बैठाकर उनके पैरों पर लट्ठ बजा रही है और दावा किया जा रहा है कि ये मनचले आती जाती महिलाओं को परेशान किया करते थे.

मनचलों पर पुलिस ने बरसाए लट्ठ

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की टीम शहर के बीच सड़क पर कुछ मनचलों को बैठाकर उनके पैरों पर लट्ठ मारती दिखाई दे रही है. इस दौरान तीन मनचलों को सड़क पर पैर फैलाकर बैठाया गया है और एक पुलिस वाला मोटा डंडा लेकर उनके पैरों पर जिस तरह से मारता है वो दर्द से तड़प उठते हैं. पुलिस वाला एक एक करके मनचलों के पैरों की सुताई करता है जिससे बाकी मनचलों में लट्ठ बजने का डर देखते ही बनता है.

एक एक करके टांगो पर मारे डंडे

इसके बाद दूसरे मनचले के पैरों पर लट्ठ से चोट की जाती है जिससे वो दर्द से तड़प उठता है. आखिरी वाले के जब लट्ठ पड़ते हैं तो वो ऐसे रिएक्ट करता है मानों कसम खा रहा हो कि आज के बाद किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं करुंगा. दावा किया जा रहा है कि ये तीनों लोग आती जाती लड़कियों को परेशान करते थे. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर केवल वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

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यूजर्स बोले, इन लोगों का यही इलाज है

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो पुराना लग रहा है और ये लोग लड़कियों को छेड़ा करते थे. एक और यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों का यही इलाज होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर पुलिस ही सजा दे देगी तो फिर अदालत का क्या ही काम रह गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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