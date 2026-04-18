कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल

आज शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री Narendra Modi देश को संबोधित करने वाले हैं और इससे पहले ही सोशल मीडिया पर माहौल गर्म हो गया है. जैसे ही यह खबर सामने आई, X (ट्विटर), फेसबुक और यूट्यूब पर लोगों ने अपने-अपने अंदाज में अंदाजा लगाना शुरू कर दिया. कोई इसे बड़े ऐलान की आहट बता रहा है तो कोई 2016 की नोटबंदी को याद करके डर और मजाक दोनों कर रहा है. कुल मिलाकर, असली भाषण से पहले ही इंटरनेट पर “सस्पेंस का ट्रेलर” चल पड़ा है.

सोशल मीडिया पर Guess का तूफान

PM मोदी के संबोधन की खबर आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह-तरह के अंदाजे लगाने शुरू कर दिए हैं. कुछ लोग मान रहे हैं कि कोई बड़ा आर्थिक फैसला सामने आ सकता है, तो कुछ इसे आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं कई यूजर्स मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं कि “भाई ATM की लाइन में लगना पड़ेगा क्या?” यानी किसी को कुछ पक्का नहीं पता, लेकिन हर कोई अपनी थ्योरी दे रहा है.

नोटबंदी की याद ने बढ़ाया सस्पेंस

रात के समय होने वाले इस संबोधन ने लोगों को सीधे 2016 की नोटबंदी की याद दिला दी है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स पुराने मीम्स और पोस्ट शेयर करते दिख रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि जब भी इस तरह अचानक रात में संबोधन होता है, तो कुछ बड़ा जरूर होता है. इसी वजह से सस्पेंस के साथ-साथ हल्की चिंता और उत्सुकता भी देखने को मिल रही है.

"पाकिस्तानी be like" हमें क्यों तोड़ा?

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर भी मजेदार बातें चल रही हैं. कोई कह रहा है कि आज शाम 8:30 बजे पाकिस्तान को भारत में मिलाने की बात कह दी जाएगी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आज रात पाकिस्तान कहीं ये ना बोल दे कि हमें क्यों तोड़ा. कुल मिलाकर पीएम मोदी के इस संबोधन को लोग अलग अलग तरह से जज कर रहे हैं. कोई इसे लेकर मजे ले रहा है तो कोई गंभीर फैसलों की आहट बता रहा है.

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इस मुद्दे पर कर सकते हैं बात

प्रधानमंत्री Narendra Modi आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, और सूत्रों के अनुसार इस भाषण में वे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न हो पाने के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस बिल को पास कराने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन जरूरी बहुमत नहीं जुट पाया. आंकड़ों के मुताबिक, कुल 352 सदस्यों की मौजूदगी में बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े, जिसके चलते यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका और आवश्यक समर्थन से काफी पीछे रह गया.

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