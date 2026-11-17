भारतीय ट्रेनों के जनरल डिब्बों और दरवाजों के पास सफर करना यूं भी किसी जंग से कम नहीं होता, ऊपर से अगर आंख लग जाए तो जेबकतरे कब आपका बटुआ और मोबाइल साफ कर दें, पता भी नहीं चलता. सोशल मीडिया पर इन दिनों चलती ट्रेन के अंदर का एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शातिर जेबकतरे की चोरी और फिर उसके गजब के नाटक को देखकर हर कोई हैरान है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के दरवाजे के पास एक यात्री बेसुध होकर गहरी नींद में सो रहा है. इसी का फायदा उठाने के लिए पास में बैठा एक संदिग्ध शख्स बेहद चालाकी से उस सोते हुए यात्री की जेब के पास अपने हाथ ले जाता है और पॉकेट मारने की कोशिश करने लगता है.

जैसे ही भनक लगी कि कोई देख रहा है, तुरंत लेटकर करने लगा गहरी नींद का नाटक

वीडियो में आगे जो होता है, वह इस जेबकतरे की शातिर दिमाग की पोल खोल देता है. जैसे ही वह यात्री की जेब टटोल रहा होता है, शायद उसे अंदाजा हो जाता है कि कोच में मौजूद कोई शख्स उसकी इस हरकत को देख रहा है या कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है. पकड़े जाने के डर से वह शख्स बिजली की फुर्ती से अपने हाथ पीछे खींचता है और तुरंत वहीं यात्री के पास लेटकर ऐसे आंखें बंद कर लेता है, मानो वह खुद भी कब से गहरी नींद में सो रहा हो. उसकी यह बेशर्मी और एक्टिंग देखकर वीडियो बनाने वाला शख्स भी दंग रह जाता है.

A man was caught suspiciously hovering his hands near a sleeping passenger’s pockets before suddenly lying down and pretending to be asleep. A shameless pickpocket caught in action! https://t.co/4TFlx9aBxl — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 16, 2026

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में रेलवे पुलिस से कार्रवाई की मांग करने के साथ-साथ इस चोर की एक्टिंग पर मजे भी ले रहे हैं:

एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "भाई, इसी वजह से ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर कभी नहीं सोना चाहिए. ये जेबकतरे एक सेकंड में पूरी कमाई साफ करके रफूचक्कर हो जाते हैं."

दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "चोरी पकड़े जाने के बाद जिस स्पीड से इसने सोने की एक्टिंग की है, इसे तो सीधा बॉलीवुड में भेज देना चाहिए. गजब का बेशर्म आदमी है."

वहीं एक अन्य यूजर ने रेलवे प्रशासन को टैग करते हुए लिखा, "आरपीएफ को इस वीडियो का संज्ञान लेकर इस शख्स की पहचान करनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि यात्रियों का सफर सुरक्षित रहे."

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