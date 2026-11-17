देश में सर्दियों का असर बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है. उत्तर भारत के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, देश के 36 शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया है. पंजाब का पटियाला 691 एक्यूआई के साथ देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है.

वहीं, हरियाणा का पानीपत 667 के स्तर के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश का मेरठ 656 एक्यूआई के साथ तीसरे स्थान पर है. देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के चार, पंजाब और हरियाणा के दो-दो तथा बिहार का एक शहर शामिल है.

हापुड़-बरेली की भी हवा खतरनाक

जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार का बेतिया 609 एक्यूआई के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि पंजाब का बठिंडा 584 के स्तर के साथ पांचवें नंबर पर है. हरियाणा का करनाल 563 एक्यूआई के साथ छठे और उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर 559 के साथ सातवें स्थान पर है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 551, सीतापुर में 534 और बरेली में 530 एक्यूआई दर्ज किया गया. ये तीनों शहर क्रमश: आठवें, नौवें और दसवें स्थान पर हैं.

सूची में उत्तर प्रदेश के चार शहरों की मौजूदगी बताती है कि राज्य के कई इलाकों में प्रदूषण का दबाव बढ़ा हुआ है.

दिल्ली-एनसीआर में भी हवा की स्थिति चिंताजनक

दिल्ली-एनसीआर में भी हवा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. गाजियाबाद में एक्यूआई 411 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में है. ग्रेटर नोएडा में यह 342, फरीदाबाद में 340, नई दिल्ली में 324 और नोएडा में 302 रहा. वहीं, गुरुग्राम का एक्यूआई 275 दर्ज किया गया. राजधानी और आसपास के शहरों के आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का असर पूरे एनसीआर में दिखाई दे रहा है.

चेन्नई-हैदराबाद में उत्तर भारत से कुछ राहत

देश के अन्य बड़े शहर भी वायु प्रदूषण से अछूते नहीं हैं. कोलकाता में एक्यूआई 273 दर्ज किया गया, जबकि चेन्नई में 187, हैदराबाद में 174 और बेंगलुरु में 168 रहा. हालांकि इन शहरों की स्थिति उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों से बेहतर है, लेकिन हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता बनी हुई है.

क्यों सर्दियों में बढ़ जाता है प्रदूषण

सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की एक बड़ी वजह मौसम में होने वाला बदलाव है. तापमान गिरने और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं. कई बार टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति बनती है, जिसमें ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब रोक लेती है. इससे धूल, धुआं और वाहनों से निकलने वाले हानिकारक कण वातावरण में जमा होने लगते हैं.

इसके अलावा पराली जलाने, औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कार्यों, वाहनों और कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ाता है. सर्दियों में कोहरे के साथ प्रदूषक कण मिलकर धुंध की मोटी परत बना देते हैं, जिससे दृश्यता कम होने के साथ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है.

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