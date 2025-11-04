शराब के नशे में टाइगर से भिड़ा शख्स! फिर बेवड़े ने की दरिंदे की सवारी- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जा रही हैं. वीडियो में एक शख्स जंगल के बीचोंबीच खड़ा दिखाई देता है. उसके हावभाव देखकर साफ लगता है कि वो शराब के नशे में धुत है. तभी अचानक सामने से एक असली टाइगर आ जाता है! लेकिन यहां जो होता है, वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है. आम इंसान की तरह डरने के बजाय वो शख्स मुस्कुराता है, टाइगर के पास जाता है और फिर उसे सहलाने लगता है.

शराब के नशे में टाइगर की पीठ पर बैठा शख्स!

वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर पहले तो कुछ पल रुककर उस आदमी को घूरता है. फिर धीरे-धीरे उसके पास आता है. ऐसा लगता है जैसे जंगल का राजा भी उस बेवड़े की हरकतों से हैरान है. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. कुछ सेकंड बाद वो शख्स बिना डरे टाइगर की पीठ पर हाथ फेरने लगता है और फिर अचानक उसकी पीठ पर बैठ जाता है! आसपास खड़े लोग (जो वीडियो बना रहे हैं) जोर से चिल्लाते हैं और किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता.

View this post on Instagram A post shared by Sarcasmic Ladka Huu (@sarcasmic.ladka.huu)

एआई है वीडियो? जान लें सच्चाई

अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वीडियो कहां का है. कुछ यूजर्स इसे थाईलैंड के किसी रिजॉर्ट का बता रहे हैं, जबकि कुछ का दावा है कि यह दक्षिण भारत के किसी प्राइवेट सफारी पार्क का हो सकता है. लेकिन इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी है. हालांकि कुछ यूजर्स ने इसे एआई तकनीक वाला वीडियो भी बताया है, क्योंकि टाइगर की पीठ पर सवारी करने का एक ही मतलब है और वो है मौत.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स ने किया रिएक्ट

वीडियो को sarcasmic.ladka.huu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जलने वाले लोग कहेंगे कि एआई है. एक और यूजर ने लिखा...भाई शराबी बोलने से पहले ये करके दिखाओ. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शराब पीने के बाद इंसान बाहुबली बन जाता है.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली