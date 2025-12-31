महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती

महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं. लेकिन चुनाव से पहले ही कुछ जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं. ठाणे जिले में कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका (केडीएमसी) चुनाव में मतदान शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दो महिला उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की. अधिकारियों के अनुसार, एक दशक से अधिक समय तक पार्षद रहीं रेखा चौधरी को वार्ड संख्या 18 (कचोरे) से और आसावरी केदार नवरे को वार्ड संख्या 26 (ए) से निर्विरोध विजयी घोषित किया गया.

बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने इन जीत को जनता की ओर से मिला “सर्वोच्च नागरिक सम्मान” करार दिया. उन्होंने कहा, “यह कचोरे में दस वर्षों तक जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान और हर नागरिक के साथ खड़े रहने की पहचान है. लोगों ने मौन रहकर अपनी बात कह दी.”

निर्विरोध जीत भरोसे का संदेश देती है- देवेंद्र फडणवीस

आसावरी केदार नवरे नगर निकाय की राजनीति में नया चेहरा हैं, लेकिन उनका परिवार शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा है. चव्हाण ने इस जीत की जानकारी मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को वीडियो कॉल के जरिए दी. इस पर फडणवीस ने कहा, “जीत तो जीत होती है, लेकिन निर्विरोध जीत भरोसे का संदेश देती है. यही ऊर्जा हमें बेहतर कल्याण-डोंबिवली की ओर आगे बढ़ाए.” राज्य भर में केडीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी.

बीएमसी चुनाव के लिए कुल 2,516 नामांकन दाखिल

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए कुल 2,516 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 2,122 नामांकन अंतिम दिन ही जमा किए गए. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि 227 वार्डों वाले बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी. नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई थी और 30 दिसंबर को समाप्त हुई. अधिकारियों के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हो गई, जबकि उम्मीदवार दो जनवरी को दोपहर तीन बजे तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं.

शहर के 23 निर्वाचन अधिकारियों के पास दाखिल कुल 2,516 नामांकन पत्रों में से ‘एम-ईस्ट’ वार्ड को सबसे अधिक 183 नामांकन प्राप्त हुए. इस वार्ड में गोवंडी, देवनार, चेंबूर, ट्रॉम्बे, मानखुर्द और अनिक जैसे इलाके शामिल हैं. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि 29 दिसंबर तक 400 से कुछ अधिक नामांकन दाखिल हुए थे, जबकि पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम क्षण तक चली बातचीत के कारण अंतिम दिन 2,122 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए. उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर तक कुल 11,391 नामांकन पत्र वितरित किए जा चुके हैं.

महाराष्ट्र में अब तक BJP के 5 उम्मीदवार निर्विरोध जीते