हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती

महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती

Maharashtra Municipal Election Result LIVE: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि जीत तो जीत होती है, लेकिन निर्विरोध जीत भरोसे का संदेश देती है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 03:37 PM (IST)

LIVE

Key Events
Maharashtra Municipal Corporation Election Result LIVE Updates BMC NNMC BJP Shiv Sena Congress NCP Pune Nagpur Civic Poll महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
(महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव, फाइल फोटो)
Source : ANI

Background

महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं. लेकिन चुनाव से पहले ही कुछ जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं. ठाणे जिले में कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका (केडीएमसी) चुनाव में मतदान शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दो महिला उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की. अधिकारियों के अनुसार, एक दशक से अधिक समय तक पार्षद रहीं रेखा चौधरी को वार्ड संख्या 18 (कचोरे) से और आसावरी केदार नवरे को वार्ड संख्या 26 (ए) से निर्विरोध विजयी घोषित किया गया.  

बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने इन जीत को जनता की ओर से मिला “सर्वोच्च नागरिक सम्मान” करार दिया.  उन्होंने कहा, “यह कचोरे में दस वर्षों तक जमीनी स्तर पर समस्याओं के समाधान और हर नागरिक के साथ खड़े रहने की पहचान है. लोगों ने मौन रहकर अपनी बात कह दी.” 

निर्विरोध जीत भरोसे का संदेश देती है- देवेंद्र फडणवीस

आसावरी केदार नवरे नगर निकाय की राजनीति में नया चेहरा हैं, लेकिन उनका परिवार शुरुआत से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा है. चव्हाण ने इस जीत की जानकारी मुख्यमंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को वीडियो कॉल के जरिए दी. इस पर फडणवीस ने कहा, “जीत तो जीत होती है, लेकिन निर्विरोध जीत भरोसे का संदेश देती है. यही ऊर्जा हमें बेहतर कल्याण-डोंबिवली की ओर आगे बढ़ाए.” राज्य भर में केडीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी. 

बीएमसी चुनाव के लिए कुल 2,516 नामांकन दाखिल

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए कुल 2,516 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 2,122 नामांकन अंतिम दिन ही जमा किए गए. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि 227 वार्डों वाले बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी.  नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई थी और 30 दिसंबर को समाप्त हुई. अधिकारियों के अनुसार, नामांकन पत्रों की जांच बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हो गई, जबकि उम्मीदवार दो जनवरी को दोपहर तीन बजे तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं.

शहर के 23 निर्वाचन अधिकारियों के पास दाखिल कुल 2,516 नामांकन पत्रों में से ‘एम-ईस्ट’ वार्ड को सबसे अधिक 183 नामांकन प्राप्त हुए. इस वार्ड में गोवंडी, देवनार, चेंबूर, ट्रॉम्बे, मानखुर्द और अनिक जैसे इलाके शामिल हैं. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि 29 दिसंबर तक 400 से कुछ अधिक नामांकन दाखिल हुए थे, जबकि पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम क्षण तक चली बातचीत के कारण अंतिम दिन 2,122 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा किए. उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर तक कुल 11,391 नामांकन पत्र वितरित किए जा चुके हैं.

महाराष्ट्र में अब तक BJP के 5 उम्मीदवार निर्विरोध जीते

  • कल्याण महानगर पालिका में बीजेपी की दो उम्मीदवार रेखा चौधरी और आसावरी नवघरे निर्विरोध जीतीं
  • पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में BJP के नितिन पाटिल वार्ड नंबर- 18 (B) से बिना विरोध के पार्षद चुने गए. 
  • धुले में भी खुला बीजेपी का खाता. उज्वल भोसले निर्विरोध विजयी हुए.
  • कल्याण-डोंबिवली से बीजेपी की एक और उम्मीदवार रंजना पेनकर वार्ड क्रमांक 26 से निर्विरोध चुनी गईं .
15:37 PM (IST)  •  31 Dec 2025

Maharashtra Municipal Election LIVE: MVA को समर्थन देगी स्वाभिमानी पार्टी

स्वाभिमानी पार्टी ने महा विकास आघाडी (एमवीए) के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की और कहा है कि वह महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है.स्वाभिमानी पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने विधान परिषद में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को लिखे पत्र में कहा कि निकाय चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं, जब लोग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कथित कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं. शेट्टी ने सत्तारूढ़ दलों पर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके चलते गरीब और आम नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. महा विकास आघाडी में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं.

Embed widget