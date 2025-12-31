हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षा2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट

2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट

नए साल यानि 2026 में बिना कोई फीस दिए ऑनलाइन कोर्स करके आप नई स्किल सीख सकते हैं और नौकरी या फ्रीलांस के मौके पा सकते हैं. आइए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 31 Dec 2025 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप साल 2026 में अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन मोटी फीस भरना आपके लिए मुश्किल है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इंटरनेट की दुनिया में ऐसे कई फ्री ऑनलाइन कोर्स मौजूद हैं, जो न सिर्फ आपकी स्किल बढ़ाएंगे बल्कि नौकरी और कमाई के नए रास्ते भी खोल सकते हैं. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

आज के समय में डिग्री के साथ-साथ स्किल होना बहुत जरूरी हो गया है. कंपनियां अब यह देखती हैं कि आप क्या कर सकते हैं, न कि सिर्फ आपने कहां से पढ़ाई की है. ऐसे में फ्री ऑनलाइन कोर्स युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. साल 2026 में अगर आप सही कोर्स चुन लेते हैं, तो सच में आपकी लाइफ सेट हो सकती है.

सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल स्किल्स की. आज लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है. अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी नहीं है, तो आप फ्री में बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं. इसमें आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ईमेल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल सिखाया जाता है. यह स्किल हर नौकरी में काम आती है.

कर सकते हैं ये कोर्स

इसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग. यह आज के समय का सबसे पॉपुलर और काम का कोर्स माना जाता है. डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया, गूगल सर्च, वेबसाइट प्रमोशन और ऑनलाइन विज्ञापन के बारे में सिखाया जाता है. अच्छी बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग के कई फ्री कोर्स ऑनलाइन मौजूद हैं, जिन्हें घर बैठे किया जा सकता है. यह स्किल सीखकर आप नौकरी के साथ-साथ फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं.

अगर आपको टेक्नोलॉजी में रुचि है, तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है. पाइथन, जावा, वेब डिजाइन और ऐप डेवलपमेंट जैसे कोर्स आज फ्री में उपलब्ध हैं. शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे समझ आने लगता है. कोडिंग सीखकर आप आईटी सेक्टर में अच्छा करियर बना सकते हैं.

ये भी हैं शानदार ऑप्शंस

डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आने वाले समय की सबसे बड़ी जरूरत बन चुके हैं. कई सरकारी और प्राइवेट प्लेटफॉर्म फ्री में इन विषयों पर कोर्स करा रहे हैं. इसमें आपको डाटा को समझना, उसका सही इस्तेमाल करना और उससे फैसले लेना सिखाया जाता है. यह स्किल बड़ी कंपनियों में काफी पसंद की जाती है.

अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कोर्स आपके लिए सही हैं. आज सोशल मीडिया और यूट्यूब के दौर में अच्छे कंटेंट की बहुत मांग है. फ्री कोर्स के जरिए आप लिखना, वीडियो बनाना और डिजाइन करना सीख सकते हैं. यह स्किल आपको घर बैठे कमाई का मौका देती है.

लैंग्वेज सीखने वालों के लिए भी कई फ्री ऑनलाइन कोर्स मौजूद हैं. इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल जैसे कोर्स नौकरी पाने में काफी मदद करते हैं. अगर आपकी बोलने की क्षमता अच्छी होगी, तो इंटरव्यू और ऑफिस दोनों जगह आप आगे रहेंगे.

Published at : 31 Dec 2025 03:07 PM (IST)
