Video: एक दम से बदल गए जज्बात! डंडा लेकर कार वाले को मारने आए 7 युवक, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक रोड रेज की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार अचानक सड़क पर रुकती है और उसमें से लोग बाहर आते हैं और थोड़ी दूर खड़ी कार के पास जाते हैं और उस कार पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



व्यक्ति ने डंडे से कार का शीशा तोड़ा

हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि घटना कहां की है. वीडियो में एक व्यस्त सड़क नजर आ रही है. आगे देखा जा सकता है कि एक काले रंग की कार रुकी और उसके आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के अंदर से दो लोग बाहर आते हैं.

Always carry a gun in your car,it will save you from road rage like this. pic.twitter.com/rWJQglCxsb — Gun Lovers Club (@GunloverClub1) October 10, 2025

उनमें से एक के हाथ में डंडा भी नजर आ रहा है. फिर वो सभी तेजी से थोड़ी आगे खड़ी कार के पास चले जाते हैं और उस कार पर हमला करने लगते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति, जिसके हाथ में डंडा होता है. वो उस डंडे से कार की खिड़की का शीशा तोड़ देता है.

कार का ड्राइवर हाथ में गन लेकर निकला

कार का ड्राइवर कार के अंदर से गन निकालकर फायरिंग करता है, जिसके चलते उसकी खिड़की का शीशा टूट जाता है. उसके बाद कार का ड्राइवर हाथ में एक गन लेकर निकलता है, जिससे आसपास के लोग डरकर पीछे हट जाते हैं.

वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और मौके से भाग जाते हैं. व्यक्ति उनका पीछा भी करता है, लेकिन सभी बड़ी तेजी से फरार हो जाते हैं. उसके बाद व्यक्ति दोबारा अपनी कार में सवार होकर वहां से चला जाता है. वीडियो पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.