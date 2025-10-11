Video: हल्की सी चूक और एक साथ हो गया तीन गाड़ियों का एक्सीडेंट, पलट गई कार, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है,जिसमें पेट्रोल पंप पर खड़ी एक लाल रंग की कार को पीछे से आ रही एक अन्य कार ने जोरदार टक्कर मार दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर लगने के बाद कार बुरी तरह से पलट जाती है. इस घटना ने सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग के प्रति जागरूकता की जरूरत को एक बार फिर उजागर किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

हादसा पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ

वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर एक कार खड़ी हुई है.आगे वीडियो में सड़क से एक तेज रफ्तार कार आती नजर आ रही है, जिसके ड्राइवर ने पेट्रोल पंप की तरफ कार को बड़ी तेजी से घुमाया. जिसके कारण कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा पेट्रोल पंप पर खड़ी कार से टकरा जाती है.

Classic fuel ⛽ station crash !!



Trying to enter through the exit and not checking mirrors!!

Not clear,if the indicators are ON !

Red car not having patience pic.twitter.com/bRPshFMaQD — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) October 10, 2025

ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि टक्कर लगने के बाद कार बुरी तरह पलट जाती है. वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि तेज रफ्तार कार सड़क पर एक ओर कार से टकराते हुए बची.

लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल उठाए

अभी यह साफ नहीं हुआ है कि कार में कोई मौजूद था या नहीं और इस हादसे में किसी को कोई चोट आई या नहीं. सोशल मीडिया पर हादसे के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी.

लोगों ने कहा कि सड़क पर बहुत तेज गाड़ियां नहीं चलानी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल उठाए. हादसे के वीडियो को देखकर लगता है कि कार को भी नुकसान पहुंचा होगा.