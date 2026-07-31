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ट्रेन की विंडो पर बक्सा बांधकर ले जा रहे थे लोग, वायरल हो गया वीडियो

Viral Video: एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग चलती ट्रेन की खिड़की से एक बड़ा लोहे का बॉक्स बाहर बांधकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. लोग इस लापरवाही पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 31 Jul 2026 03:34 PM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर कई लोग हैरान हैं. वीडियो में चलती ट्रेन की खिड़की से एक बड़ा लोहे का बॉक्स बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है. ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है और बॉक्स ट्रेन के बाहर लटका हुआ नजर आ रहा है. इस घटना को देखकर लोग रेलवे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. साथ ही बहुत से लोग उस व्यक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसने लोहे के बक्से को ट्रेन की खिलड़ी पर इस तरह बांधा है.

वीडियो में क्या है?

चलती ट्रेन में एक शख्स खिड़की से एक बड़ा लोहे का बॉक्स बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है. बक्सा ट्रेन की खिड़की पर इस तरह बंधा हुआ है कि उसका पूरा हिस्सा बाहर की ओर है, जिसके किसी चीज से टकराने का डर है. अगर रास्ते में ट्रेन के पास कोई व्यक्ति, सिग्नल या दूसरी ट्रेन जैसी कोई चीज आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. इसी वजह से वीडियो वायरल होने के बाद लोग रेलवे सुरक्षा और उस व्यक्ति की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.

यह भी पढ़े: Bull Train Viral Video: सांड को बचाने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन, तारीफ कर रहे यूजर्स

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर कई तरह के कमेंट्स किए हैं. कुछ लोगों ने कहा कि यह बहुत खतरनाक हो सकता था. अगर रास्ते में कोई बिजली का पोल, सिग्नल या कोई दूसरी चीज सामने आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. कई यूजर्स ने लोहे का बॉक्स बाहर निकालने के काम को लापरवाही बताया है. लोगों का कहना है कि ट्रेन में सफर करते समय ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है. वहीं कुछ लोगों ने रेलवे से ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

रेलवे और RPF को किया गया टैग

इस वीडियो को कई लोगों ने भारतीय रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को टैग किया. इसके बाद रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने इस मामले पर ध्यान दिया. रेलवे की ओर से जानकारी दी गई कि इस मामले की सूचना RPF को दे दी गई है और इसकी जांच की जाएगी.

यह भी पढ़े: Transformer Viral Video: ट्रांसफॉर्मर का तार हाथों से जोड़ता दिखा शख्स, वीडियो वायरल

Published at : 31 Jul 2026 03:34 PM (IST)
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