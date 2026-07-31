Video: बरैया के छत्ते में डाला हाथ, यूजर्स बोले- इंसान है या मशीन?

Viral Video : बरैया या ततैया का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग उनसे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं. इनके डंक से बचने के लिए लोग पास जाने से भी कतराते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए हैं. वीडियो में एक व्यक्ति बड़ी बेफिक्री के साथ बरैया के छत्ते के बीच हाथ डालता हुआ नजर आता है. इतना ही नहीं, वह उन्हें अपने हाथों में उठाकर भी दिखाता है. यह नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स लगातार अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

बरैया के छत्ते में हाथ डालता दिखा शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति किसी पेड़ या पौधे के पास खड़ा है, जहां बड़ी संख्या में बरैया अपने छत्ते पर बैठे हुए दखाई देते हैं. इसके बाद वह व्यक्ति बिना घबराए अपना हाथ सीधे छत्ते के अंदर डाल देता है फिर वह अपने हाथों से छत्ते को धीरे-धीरे उठाकर दिखाता है. इस दौरान कई बरैया उसके हाथों और आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं. वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि कई बरैया उसके हाथों से चिपके रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह बिल्कुल शांत रहता है और उन्हें बार-बार हाथ में उठाकर दिखाता रहता है. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है.

वायरल वीडियो में क्या कहा गया?

वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा गया कि जिस चीज को देखकर ज्यादातर लोग दूर भाग जाते हैं, उसी को यह व्यक्ति बिना किसी डर के अपने हाथों में उठाए हुए है. पोस्ट में उसकी हिम्मत पर सवाल उठाते हुए लिखा गया कि आखिर यह इंसान है या मशीन. साथ ही यह भी पूछा गया कि यह सब उसकी बहादुरी है या फिर सालों का एक्सपीरियंस है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि शायद इस व्यक्ति पर बरैया के डंक का असर नहीं होता है. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा कि लगता है बरैया इसके दोस्त हैं. किसी ने सवाल किया कि आखिर ये इसे काट क्यों नहीं रहे हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा कि आज ही उसे बरैया ने काटा था और बहुत दर्द हुआ, इसलिए यह नजारा देखकर हैरानी हो रही है. कुछ लोगों ने इसे बेहद जोखिम भरा बताया और कहा कि सिर्फ वायरल होने के लिए ऐसी हरकत करना सही नहीं है. वहीं कई यूजर्स ने उसकी हिम्मत की तारीफ भी की और कहा कि इतनी हिम्मत हर किसी के बस की बात नहीं है.

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