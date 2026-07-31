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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTrain Stunt Viral Video: ट्रेन के गेट पर खतरनाक स्टंट कर रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Train Stunt Viral Video: ट्रेन के गेट पर खतरनाक स्टंट कर रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Train Stunt Viral Video : वीडियो में एक युवक चलती ट्रेन के गेट पर बेहद खतरनाक तरीके से लटका हुआ दिखाई देता है. उसका यह स्टंट देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Jul 2026 12:38 PM (IST)
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Train Stunt Viral Video: चलती ट्रेन में सफर के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है. इसके बाद भी कई लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने या रोमांच के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक चलती ट्रेन के गेट पर बेहद खतरनाक तरीके से लटका हुआ दिखाई देता है. उसका यह स्टंट देखकर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं और कई लोग इसे जानलेवा हरकत बता रहे हैं. 

ट्रेन के गेट पर खतरनाक स्टंट करता दिखा युवक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक चलती ट्रेन के गेट पर लटका हुआ है. उसका आधा शरीर ट्रेन के बाहर की तरफ होता है. वह एक हाथ और एक पैर के सहारे खुद को संभाले रहता है और ट्रेन के किनारे से गुजर रहे पेड़ों साथ ही दूसरी चीजों को छूने की कोशिश करता दिखाई देता है. वीडियो में वह बार-बार यही हरकत दोहराता नजर आता है. इसी दौरान ट्रेन में मौजूद कुछ लोग उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन युवक उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपना स्टंट जारी रखता है. वीडियो यहीं खत्म हो जाता है. 

पोस्ट में क्या कहा गया?

इस वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा गया कि दुनिया में कई लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से हर दिन जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वीडियो में दिख रहा यह युवक अपनी जान की परवाह करता हुआ नहीं दिखता है. 

यह भी पढ़ें - Bull Train Viral Video: सांड को बचाने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन, तारीफ कर रहे यूजर्स

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि यह युवक तो अलग ही लेवल का है.वहीं दूसरे ने कहा कि क्या इसे अपनी जान की बिल्कुल भी चिंता नहीं है. किसी ने लिखा कि क्या इसे मरना है, जबकि कुछ यूजर्स ने उसे स्टंट मैन कहकर कमेंट किया. वहीं कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर वह ऐसा खतरनाक काम क्यों कर रहा है. वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा जारी है.

यह भी पढ़ें -  Transformer Viral Video: ट्रांसफॉर्मर का तार हाथों से जोड़ता दिखा शख्स, वीडियो वायरल

Published at : 31 Jul 2026 12:38 PM (IST)
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