आजकल सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ऐसा दिख जाता है जो सभी को हैरान कर देता है. कई बार इन वीडियो में लोगों की लापरवाही भी शामिल होती है, जिससे जान पर भी बन आती है. ऐसा ही एक वीड‍ियो सोशल मीडिया पर फिलहाल खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बस की समान रखने वाली डिग्गी में कई लोग छिपकर सफर कर रहे हैं. यह सीन देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दो फाड़ हो गए हैं और वीडियो पर मजेदार कमेंट करने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को @ArvindSharma नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स शेयर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर लिखता है कि बस वाला तो लालची है लेकिन यह मूर्ख लोग, जैसलमेर जैसा हादसा होगा तो क्या ही होगा. सीट नहीं मिल रही तो दूसरी बस देख लो.

वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस के नीचे सामान रखने वाली डिग्गी खोलते ही कई लोग अंदर छिपे हुए बैठकर यात्रा कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह स्थिति बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि आमतौर पर लोग बस के अंदर ही सफर करते हैं. लेकिन यहां लोग डिग्गी में बैठकर यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं बस की नंबर प्लेट के अनुसार यह बस उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है.

बस वाला तो लालची है, लेकिन यह मूर्ख लोग?

जैसलमेर जैसा हादसा होगा तो क्या ही होगा। सीट नहीं मिल रही तो दूसरी बस देख लो। pic.twitter.com/zIfUVhZqDq — Arvind Sharma (@sarviind) October 17, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट होते ही तेजी से वायरल हो गया. इसे लेकर कई यूजर मजेदार तो कई फटकारने वाले कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर सोशल मीडिया पर लिखता है कि सफर में कोई भी तरीका अपनाना पड़ सकता है तो कुछ ने इसे गरीबी की हद भी बता दिया. वहीं एक यूजर ने तो इसे जैसलमेर वाले हादसे से जोड़ दिया और लिखा जब इन्हें ही अपनी जान की चिंता नहीं है, तो दूसरे इसमें कर भी क्या सकते हैं. जल्दी जाने के चक्कर में जान ही दाव पर लगा दी, इतनी घटनाएं होती है लेकिन लोग सिखते कुछ नहीं. वहीं एक यूजर लिखता है कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए और बस माल‍िक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसके अलावा एक यूजर लिखता है कि जब जेब में पैसे नहीं होते, तब कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं आता. उनको कैसे भी करके घर जाना है. वहीं एक और यूजर ल‍िखता है कि कभी-कभी मजबूरियां भी बहुत कुछ करवाती है.

