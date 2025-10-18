हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो

सर गरीबी भी तो देख लो... सामान रखने वाली बस की डिग्गी में मिली सवारी तो दो फाड़ हुए यूजर्स, देखें वीडियो

एक वीड‍ियो सोशल मीडिया पर फिलहाल खूब वायरल हो रहा है. इसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक समान रखने वाली बस की डिग्गी में कई लोग चुप कर बैठे हुए हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Oct 2025 05:29 PM (IST)
आजकल सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ऐसा दिख जाता है जो सभी को हैरान कर देता है. कई बार इन वीडियो में लोगों की लापरवाही भी शामिल होती है, जिससे जान पर भी बन आती है. ऐसा ही एक वीड‍ियो सोशल मीडिया पर फिलहाल खूब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बस की समान रखने वाली डिग्गी में कई लोग छिपकर सफर कर रहे हैं. यह सीन देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दो फाड़ हो गए हैं और वीडियो पर मजेदार कमेंट करने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को @ArvindSharma नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स शेयर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर लिखता है कि बस वाला तो लालची है लेकिन यह मूर्ख लोग, जैसलमेर जैसा हादसा होगा तो क्या ही होगा. सीट नहीं मिल रही तो दूसरी बस देख लो.

वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस के नीचे सामान रखने वाली डिग्गी खोलते ही कई लोग अंदर छिपे हुए बैठकर यात्रा कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह स्थिति बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि आमतौर पर लोग बस के अंदर ही सफर करते हैं. लेकिन यहां लोग डिग्गी में बैठकर यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं बस की नंबर प्लेट के अनुसार यह बस उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट होते ही तेजी से वायरल हो गया. इसे लेकर कई यूजर मजेदार तो कई फटकारने वाले कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर सोशल मीडिया पर लिखता है कि सफर में कोई भी तरीका अपनाना पड़ सकता है तो कुछ ने इसे गरीबी की हद भी बता दिया. वहीं एक यूजर ने तो इसे जैसलमेर वाले हादसे से जोड़ दिया और लिखा जब इन्हें ही अपनी जान की चिंता नहीं है, तो दूसरे इसमें कर भी क्या सकते हैं. जल्दी जाने के चक्कर में जान ही दाव पर लगा दी, इतनी घटनाएं होती है लेकिन लोग सिखते कुछ नहीं. वहीं एक यूजर लिखता है कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए और बस माल‍िक पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसके अलावा एक यूजर लिखता है कि जब जेब में पैसे नहीं होते, तब कोई सेफ्टी का ख्याल नहीं आता. उनको कैसे भी करके घर जाना है. वहीं एक और यूजर ल‍िखता है कि कभी-कभी मजबूरियां भी बहुत कुछ करवाती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 18 Oct 2025 05:29 PM (IST)
Trending News Bus Travel VIRAL VIDEO People In Luggage Compartment
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
