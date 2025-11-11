हाईवे पर अगर कोई वाहन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ चलता है तो वो है एंबुलेंस. लेकिन अगर एंबुलेंस ही लापरवाही करने लगे तो? लोगों की जान बचाने के लिए जाना जाने वाला ये वाहन वायरह हो रहे वीडियो में मरीज के लिए यमराज बन गया. जी हां, इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक एबुलेंस को ड्राइवर ने इस कदर लापरवाही से दौड़ाया कि उसका पीछे का दरवाजा खुल गया और इसके बाद जो हुआ उसे देखने के लिए कलेजा चाहिए.

चलती एंबुलेंस से स्ट्रेचर समेत गिरा मरीज!

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाईवे पर तेज रफ्तार में एंबुलेंस दौड़ रही है. इसके अलावा और भी कई गाड़ियां हैं जो एंबुलेंस के साथ चल रही हैं. तभी अचानक दौड़ती एंबुलेंस का गेट खुल जाता है और उसमें मौजूद मरीज स्ट्रेचर समेत नीचे गिर पड़ता है. लापरवाही की हद तब और हो जाती है जब एंबुलेंस के ड्राइवर को मालूम ही नहीं चलता कि उसके वाहन से मरीज गिर चुका है और हाईवे के बीचों बीच लेटा है. घटना का पूरा वीडियो पीछे चल रही कार में बैठे लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया.

तमिलनाडु के कून्नूर में दिल दहला देने वाला वाकया,

एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुला और मरीज़ स्ट्रेचर समेत सड़क पर गिर गया

लेकिन ड्राइवर को ज़रा भी खबर नहीं हुई, वो आगे बढ़ता रहा

ज़िंदगी बचाने वाली गाड़ी ही लापरवाही की मिसाल बन गई pic.twitter.com/QfFaD3GVAM — Arzoo Alam (@ArzooAl34714966) November 10, 2025

वरना हो सकता था बड़ा हादसा!

एंबुलेंस से गिरने के बाद मरीज बीच हाईवे ऐसे ही स्ट्रेचर समेत पड़ा रहा और एंबुलेंस उसे छोड़कर दूर निकल गई. वो तो गनीमत रही कि पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था वरना बड़ा हादसा हो सकता था. वीडिये के वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स भी हैरान हैं और इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स भी हैरान, पूछने लगे सवाल

वीडियो को @ArzooAl34714966 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जब जिम्मेदार ही सो जाएं तो ऐसा ही होता है. एक और यूजर ने लिखा...दरवाजा खुला कैसे रह गया भाई, ये बड़ा सवाल है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो लापरवाही की हद हो गई, कैसे कैसे लोग हैं भाई.

