बांदीपोरा में CRPF के 3 जवानों की मौत की फैलाई गई फर्जी खबर, आरोपी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सोशल मीडिया पर सीआरपीएफ जवानों की मौत को लेकर कथित तौर पर फर्जी खबर फैलाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने फेसबुक पेज पर दावा किया था कि कुलगाम में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के तीन जवानों की मौत हो गई है. जबकि इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बांदीपोरा पुलिस के संज्ञान में आया कि मोमिन उल इस्लाम नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित फेसबुक पेज 'बांदीपोरा वाला' पर 11 नवंबर को हुए हमले को लेकर भ्रामक जानकारी पोस्ट की गई थी. इस पोस्ट में दावा किया गया था कि कुलगाम में सीआरपीएफ के तीन जवान मारे गए हैं.

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पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और फेसबुक पेज संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान मोमिन उल इस्लाम के रूप में की. वह उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुंड डाचीना इलाके का रहने वाला है.

पुलिस ने दर्ज की FIR, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस तरह की झूठी और मनगढ़ंत जानकारी से आम लोगों में बेवजह डर और दहशत फैल सकती थी. इससे इलाके में शांति व्यवस्था और जनता के भरोसे पर भी असर पड़ने की आशंका थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बांदीपोरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने सोशल मीडिया मंच से भ्रामक पोस्ट को भी हटवा दिया है.

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11 नवंबर को CRPF चौकी पर हुआ था आतंकी हमला

दरअसल, 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में हथियारों से लैस दो आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक चौकी को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी.

इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे. हालांकि, सोशल मीडिया पर उनकी मौत की गलत जानकारी फैलाई गई थी. इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.