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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirबांदीपोरा में CRPF के 3 जवानों की मौत की फैलाई गई फर्जी खबर, आरोपी गिरफ्तार

बांदीपोरा में CRPF के 3 जवानों की मौत की फैलाई गई फर्जी खबर, आरोपी गिरफ्तार

कुलगाम आतंकी हमले में CRPF के तीन जवानों की मौत की फर्जी खबर फैलाने के आरोप में बांदीपोरा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया. फेसबुक पेज पर पोस्ट कर गलत दावा किया था.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Nov 2026 07:30 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सोशल मीडिया पर सीआरपीएफ जवानों की मौत को लेकर कथित तौर पर फर्जी खबर फैलाने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अपने फेसबुक पेज पर दावा किया था कि कुलगाम में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के तीन जवानों की मौत हो गई है. जबकि इस हमले में तीन जवान घायल हुए थे.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बांदीपोरा पुलिस के संज्ञान में आया कि मोमिन उल इस्लाम नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित फेसबुक पेज 'बांदीपोरा वाला' पर 11 नवंबर को हुए हमले को लेकर भ्रामक जानकारी पोस्ट की गई थी. इस पोस्ट में दावा किया गया था कि कुलगाम में सीआरपीएफ के तीन जवान मारे गए हैं.

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पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और फेसबुक पेज संचालित करने वाले व्यक्ति की पहचान मोमिन उल इस्लाम के रूप में की. वह उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुंड डाचीना इलाके का रहने वाला है.

पुलिस ने दर्ज की FIR, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस तरह की झूठी और मनगढ़ंत जानकारी से आम लोगों में बेवजह डर और दहशत फैल सकती थी. इससे इलाके में शांति व्यवस्था और जनता के भरोसे पर भी असर पड़ने की आशंका थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए बांदीपोरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने सोशल मीडिया मंच से भ्रामक पोस्ट को भी हटवा दिया है.

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11 नवंबर को CRPF चौकी पर हुआ था आतंकी हमला

दरअसल, 11 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में हथियारों से लैस दो आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक चौकी को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी.

इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे. हालांकि, सोशल मीडिया पर उनकी मौत की गलत जानकारी फैलाई गई थी. इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.

Input By : पीटीआई भाषा के इनपुट के साथ
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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Nov 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
CRPF JAMMU KASHMIR NEWS Kulgam News
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