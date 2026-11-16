जुगाड़ के मामले में हमारे देश के लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन कई बार यही 'ओवर-स्मार्ट' जुगाड़ इतना भारी पड़ जाता है कि लेने के देने पड़ जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ने ट्रक का एयर फिल्टर साफ करने के लिए ऐसा खतरनाक तरीका अपनाया, जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए और सिर भी चकरा जाए.

आमतौर पर मैकेनिक एयर फिल्टर की धूल-मिट्टी निकालने के लिए एयर प्रेशर मशीन या झाड़ने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस 'महाज्ञानी' युवक ने समय और मेहनत बचाने के लिए सीधे पटाखों का सहारा ले लिया.

जलते बम पर रखा फिल्टर, धूल की जगह उड़ गए पुर्जे!

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक जमीन पर एक तेज आवाज वाला 'चॉकलेट बम' रखता है और उसमें आग लगा देता है. इसके तुरंत बाद वह भारी-भरकम ट्रक का एयर फिल्टर उठाता है और जलते हुए बम के ठीक ऊपर रख देता है. युवक को लगा था कि बम के धमाके से जो हवा का दबाव बनेगा, उससे फिल्टर के अंदर जमी सारी धूल-मिट्टी एक झटके में बाहर निकल जाएगी और फिल्टर एकदम नया जैसा चमक उठेगा.

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लेकिन जैसे ही चॉकलेट बम फटा, नजारा देखने लायक था. धूल साफ होना तो दूर, धमाका इतना जोरदार था कि उसने पूरे एयर फिल्टर के ही चिथड़े उड़ा दिए. फिल्टर के अंदर का कागज और जाली इस कदर फटकर हवा में बिखर गए मानो किसी ने रद्दी कागज फाड़कर उड़ा दिए हों. जिस काम को वह सस्ते में निपटाना चाहता था, अब वहां नया फिल्टर खरीदने का मोटा खर्चा आ खड़ा हुआ.

सोशल मीडिया पर छूटी लोगों की हंसी

यह मजेदार वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में इस युवक की जमकर फिरकी ले रहे हैं. एक यूजर ने लोटपोट होते हुए लिखा, "भाई, साइंटिस्ट बनने चला था, धूल के साथ-साथ फिल्टर की आत्मा भी बाहर निकाल दी, अब मालिक से जो पिटाई होगी वह अलग." दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "इसे कहते हैं 'आ बैल मुझे मार'! दो मिनट की मेहनत बचाने के चक्कर में हजारों रुपये का नया फिल्टर फूंक दिया." वहीं एक और यूजर ने चेतावनी देते हुए लिखा, "वीडियो देखने में जितना मजेदार है, उतना ही खतरनाक भी है, अगर फिल्टर का कोई टुकड़ा आंख या चेहरे पर लग जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था."