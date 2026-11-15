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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: 'दो दिन पहले खरीदी थी नई वॉशिंग मशीन, एक दीये ने कर दी राख, वीडियो वायरल

Viral Video: 'दो दिन पहले खरीदी थी नई वॉशिंग मशीन, एक दीये ने कर दी राख, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो के मुताबिक, वॉशिंग मशीन के प्लास्टिक के ऊपरी हिस्से पर रखा जलता हुआ दीया अचानक भड़क उठा और मशीन ने आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी मशीन को अपनी चपेट में ले लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Nov 2026 05:29 PM (IST)
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दिवाली के मौके पर लोग घर में नई चीजें खरीदकर लाते हैं और बड़े चाव से उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कई बार एक छोटी सी चूक खुशियों को पल भर में नुकसान में बदल देती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है.

दरअसल, एक परिवार ने दिवाली से महज दो दिन पहले बड़े शौक से एक नई वॉशिंग मशीन खरीदी थी. त्योहार की पूजा के दौरान घरवालों ने शुभ मानकर मशीन के ऊपर ही एक जलता हुआ दीया रख दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही दीया नई मशीन के लिए आफत बन जाएगा.

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दीये की लौ ने पकड़ी आग, चंद मिनटों में राख हुई नई मशीन

वायरल वीडियो और के मुताबिक, वॉशिंग मशीन के प्लास्टिक के ऊपरी हिस्से पर रखा जलता हुआ दीया अचानक भड़क उठा और मशीन ने आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी मशीन को अपनी चपेट में ले लिया.

जब तक घर के लोग कुछ समझ पाते और आग बुझाते, तब तक लाखों या हजारों की कीमत वाली वह चमचमाती नई वॉशिंग मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. दो दिन पहले जो मशीन घर की शान बढ़ा रही थी, वह आग लगने के बाद पूरी तरह पिघलकर कबाड़ के ढेर में बदल गई. गनीमत यह रही कि इस हादसे में परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस: 'इलेक्ट्रॉनिक सामान पर दीया रखना बेहद खतरनाक'

जैसे ही जली हुई वॉशिंग मशीन का यह वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, यूजर्स ने इस पर तरह-तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं. एक यूजर ने सावधानी बरतने की सलाह देते हुए लिखा, "भाई, इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक के सामान के ऊपर कभी भी जलता हुआ दीया या मोमबत्ती नहीं रखनी चाहिए, एक छोटी सी गलती भारी नुकसान करा देती है." दूसरे यूजर ने दुख जताते हुए लिखा, "बेचारे परिवार ने कितने शौक से दिवाली पर नई मशीन खरीदी होगी, दो दिन में ही सब कबाड़ हो गया, देखकर बहुत बुरा लगा." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "यह वीडियो हर किसी के लिए एक बड़ा सबक है. त्योहार मनाएं लेकिन आग और दीयों को हमेशा सुरक्षित जगह पर ही रखें."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 05:29 PM (IST)
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