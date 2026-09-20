सालों बाद अपने मालिक से मिला पांडा, गले लगकर खूब रोया मासूम
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चिड़ियाघर में पांडा अपने एनक्लोजर के अंदर आराम कर रहा होता है. तभी उसका पुराना मालिक उससे मिलने पहुंचता है.
सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए और कौन सा नजारा इंसान का दिल पिघला दे, कहा नहीं जा सकता. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही बेहद भावुक और खूबसूरत वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर किसी भी कठोर दिल इंसान की आंखों में आंसू आ जाएंगे. यह वीडियो एक चिड़ियाघर का है, जहां इंसान और जानवर के बीच के अटूट और निस्वार्थ प्यार का ऐसा खूबसूरत मंजर देखने को मिला, जिसने लाखों लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया है.
मालिक की एक आवाज पर दौड़ा चला आया पांडा
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चिड़ियाघर में पांडा अपने एनक्लोजर के अंदर आराम कर रहा होता है. तभी उसका पुराना मालिक या केयरटेकर उससे मिलने पहुंचता है. जैसे ही मालिक अपनेपन से भरकर पांडा को आवाज लगाता है, पांडा एक पल के लिए रुकता है और आवाज पहचानते ही बच्चों की तरह अपने एनक्लोजर की तरफ दौड़ लगा देता है. मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह बिल्कुल पास आकर कटघरे से सटकर खड़ा हो जाता है.
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प्यारी सी आवाजें निकालकर बयां की अपनी खुशी
अपने पसंदीदा इंसान को इतने समय बाद अपने सामने देखकर पांडा का बचपना और प्यार छलक पड़ता है. वह अपने मालिक के पास आकर बेहद प्यारी और धीमी आवाजें निकालने लगता है, मानो कह रहा हो कि वह उसे कितना याद करता था. पांडा की यह मासूमियत और उसका यह प्यार देखकर वहां मौजूद उसका मालिक खुद को संभाल नहीं पाता. वह धीरे-धीरे पांडा के चेहरे और सिर पर अपना हाथ फेरने लगता है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं.
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इंटरनेट पर रो पड़े लोग, वीडियो हुआ जमकर वायरल
इंसान और बेजुबान के बीच का यह दिल को छू लेने वाला पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि सच्चा प्यार भाषा और प्रजातियों की सीमाओं से परे होता है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "जानवरों के पास शब्द भले न हों, लेकिन उनका प्यार इंसानों से कहीं ज्यादा सच्चा होता है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "पांडा की वह मासूम आवाज और मालिक के आंसू... इसने मेरा दिल पूरी तरह से पिघला दिया."
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