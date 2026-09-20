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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसालों बाद अपने मालिक से मिला पांडा, गले लगकर खूब रोया मासूम

सालों बाद अपने मालिक से मिला पांडा, गले लगकर खूब रोया मासूम

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चिड़ियाघर में पांडा अपने एनक्लोजर के अंदर आराम कर रहा होता है. तभी उसका पुराना मालिक उससे मिलने पहुंचता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Sep 2026 05:51 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए और कौन सा नजारा इंसान का दिल पिघला दे, कहा नहीं जा सकता. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही बेहद भावुक और खूबसूरत वीडियो तहलका मचा रहा है, जिसे देखकर किसी भी कठोर दिल इंसान की आंखों में आंसू आ जाएंगे. यह वीडियो एक चिड़ियाघर का है, जहां इंसान और जानवर के बीच के अटूट और निस्वार्थ प्यार का ऐसा खूबसूरत मंजर देखने को मिला, जिसने लाखों लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया है.

मालिक की एक आवाज पर दौड़ा चला आया पांडा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चिड़ियाघर में पांडा अपने एनक्लोजर के अंदर आराम कर रहा होता है. तभी उसका पुराना मालिक या केयरटेकर उससे मिलने पहुंचता है. जैसे ही मालिक अपनेपन से भरकर पांडा को आवाज लगाता है, पांडा एक पल के लिए रुकता है और आवाज पहचानते ही बच्चों की तरह अपने एनक्लोजर की तरफ दौड़ लगा देता है. मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह बिल्कुल पास आकर कटघरे से सटकर खड़ा हो जाता है.

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प्यारी सी आवाजें निकालकर बयां की अपनी खुशी

अपने पसंदीदा इंसान को इतने समय बाद अपने सामने देखकर पांडा का बचपना और प्यार छलक पड़ता है. वह अपने मालिक के पास आकर बेहद प्यारी और धीमी आवाजें निकालने लगता है, मानो कह रहा हो कि वह उसे कितना याद करता था. पांडा की यह मासूमियत और उसका यह प्यार देखकर वहां मौजूद उसका मालिक खुद को संभाल नहीं पाता. वह धीरे-धीरे पांडा के चेहरे और सिर पर अपना हाथ फेरने लगता है और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं.

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इंटरनेट पर रो पड़े लोग, वीडियो हुआ जमकर वायरल

इंसान और बेजुबान के बीच का यह दिल को छू लेने वाला पल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि सच्चा प्यार भाषा और प्रजातियों की सीमाओं से परे होता है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "जानवरों के पास शब्द भले न हों, लेकिन उनका प्यार इंसानों से कहीं ज्यादा सच्चा होता है." वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "पांडा की वह मासूम आवाज और मालिक के आंसू... इसने मेरा दिल पूरी तरह से पिघला दिया."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 05:51 PM (IST)
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