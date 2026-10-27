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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रेन के गेट पर लटके लोगों पर भौंक रहे थे कुत्ते, यूजर्स बोले- वाह! क्या सेफ्टी फीचर है

ट्रेन के गेट पर लटके लोगों पर भौंक रहे थे कुत्ते, यूजर्स बोले- वाह! क्या सेफ्टी फीचर है

चलती ट्रेन के गेट पर खड़े यात्रियों को देखकर प्लेटफॉर्म पर घूम रहे कुत्ते भौंकने लगे. वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए और रेलवे की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Oct 2026 10:32 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है और कुछ यात्री उसके खुले दरवाजे पर खड़े होकर सफर कर रहे हैं. वहीं, प्लेटफॉर्म पर घूम रहे कुछ कुत्ते ट्रेन के गेट पर खड़े यात्रियों को देखकर भौंकने लगते हैं. यह नजारा देखकर लोग कमेंट्स कर रहे हैं. साथ ही वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

चलती ट्रेन के गेट पर खड़े यात्रियों पर भौंके कुत्ते

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन आगे बढ़ रही है और कुछ यात्री उसके खुले दरवाजे पर खड़े हैं. इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर घूम रहे कुत्ते उनकी ओर देखकर भौंकने लगते हैं. कुत्तों का यह अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. ट्रेन के साथ-साथ चलते यात्रियों पर कुत्तों को भौंकते देखकर लोग हंस रहे हैं. यह छोटा-सा नजारा अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

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चलती ट्रेन में गेट पर खड़े होना खतरनाक

वीडियो भले ही लोगों को मजेदार लग रहा हो, लेकिन चलती ट्रेन के गेट पर खड़े होकर सफर करना खतरनाक है. थोड़ी-सी लापरवाही से यात्री का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर दुर्घटना हो सकती है. इसलिए यात्रियों को सफर के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए और खुले दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करने से बचना चाहिए.

यूजर्स बोले रेलवे के नए कर्मचारी 

वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में कहा कि डॉगी भाई अपना कोच ढूंढ रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने लिखा कि रेलवे ने गेट पर लटककर सफर करने वालों को सुधारने के लिए नए कर्मचारी रख लिए हैं. कुछ यूजर्स ने कुत्तों को रेलवे का सुरक्षा फीचर बता दिया. अगर मजाक से अलग देखें तो ट्रेन के गेट पर खड़े होकर सफर करना खतरनाक है. इससे यात्री का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर हादसा हो सकता है. इसलिए यात्रियों को हमेशा सुरक्षित तरीके से सफर करना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 10:32 AM (IST)
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