ट्रेन के गेट पर लटके लोगों पर भौंक रहे थे कुत्ते, यूजर्स बोले- वाह! क्या सेफ्टी फीचर है

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्रेन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है और कुछ यात्री उसके खुले दरवाजे पर खड़े होकर सफर कर रहे हैं. वहीं, प्लेटफॉर्म पर घूम रहे कुछ कुत्ते ट्रेन के गेट पर खड़े यात्रियों को देखकर भौंकने लगते हैं. यह नजारा देखकर लोग कमेंट्स कर रहे हैं. साथ ही वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

चलती ट्रेन के गेट पर खड़े यात्रियों पर भौंके कुत्ते

वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन आगे बढ़ रही है और कुछ यात्री उसके खुले दरवाजे पर खड़े हैं. इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर घूम रहे कुत्ते उनकी ओर देखकर भौंकने लगते हैं. कुत्तों का यह अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. ट्रेन के साथ-साथ चलते यात्रियों पर कुत्तों को भौंकते देखकर लोग हंस रहे हैं. यह छोटा-सा नजारा अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

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चलती ट्रेन में गेट पर खड़े होना खतरनाक

वीडियो भले ही लोगों को मजेदार लग रहा हो, लेकिन चलती ट्रेन के गेट पर खड़े होकर सफर करना खतरनाक है. थोड़ी-सी लापरवाही से यात्री का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर दुर्घटना हो सकती है. इसलिए यात्रियों को सफर के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए और खुले दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करने से बचना चाहिए.

Railways safety standards at its peak 🤡 https://t.co/TMNtkxEJvt — खुरपेंची ढांचे (@Khurpenchinfra) October 25, 2026

यूजर्स बोले रेलवे के नए कर्मचारी

वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में कहा कि डॉगी भाई अपना कोच ढूंढ रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने लिखा कि रेलवे ने गेट पर लटककर सफर करने वालों को सुधारने के लिए नए कर्मचारी रख लिए हैं. कुछ यूजर्स ने कुत्तों को रेलवे का सुरक्षा फीचर बता दिया. अगर मजाक से अलग देखें तो ट्रेन के गेट पर खड़े होकर सफर करना खतरनाक है. इससे यात्री का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर हादसा हो सकता है. इसलिए यात्रियों को हमेशा सुरक्षित तरीके से सफर करना चाहिए.

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